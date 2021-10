Calciomercato, l’ex Roma ad un passo | Trattativa avanzata

Calciomercato, aumentano nuovamente le possibilità di veder approdare l’ex giallorosso sulla panchina di Premier League.

In mattinata è arrivata la notizia ufficiale relativa all’esonero di Steve Bruce, sollevato dall’incarico di tecnico del Newcastle, dopo l’infelicissimo inizio di stagione sulla panchina dei Magpies.

La scelta ha evidenziato come i nuovi proprietari abbiano intenzione di portare subito la squadra in alto, catalizzando un nuovo progetto volto a migliorarsi sempre di più e, seppur con una disponibilità economica importante, nel pieno rispetto dei paletti imposti dal Fair Play Finanziario. In Inghilterra, ora, si stanno succedendo numerosi rumors relativi a quelli che potrebbero essere gli eventuali sostituti di Bruce.

L’ex Roma sulla panchina del Newcastle

In questa tassonomia è annoverabile anche un ex giallorosso. Infatti sembra essere in trattative avanzate Paulo Fonseca. L’allenatore portoghese dopo aver lasciato la Roma, che ha guidato per due stagioni, non ha poi più trovato squadra. Adesso può diventare lui il successore di Steve Bruce, con un calciomercato invernale dove la proprietà promette fuoco e fiamme. Tra gli altri candidati rimangono Roberto Martinez, Frank Lampard, di Lucien Favre, Steven Gerrard e Eddie Howe.