Calciomercato Roma, concorrenza spietata | Lo vuole il City

Continua ad aumentare la concorrenza alla Roma in vista del calciomercato in riparazione. Ennesimo campanello d’allarme per Pinto, ora un nuovo ostacolo ingombrante in Premier per il colpo a zero.

Si prospetta una sessione di calciomercato invernale molto attiva in casa Roma, sulla falsariga di quanto visto nei mesi estivi. Tiago Pinto è già al lavoro per puntellare la rosa giallorossa e regalare la squadra più adatta alle esigenze del connazionale Mourinho. Tanti movimenti previsti, alcuni già concretamente definiti, ma arriva un nuovo campanello d’allarme per il General Manager, prevista una concorrenza spietata.

Il mese di gennaio è più vicino di quanto dica il calendario in casa Roma, le attenzioni iniziano a concentrarsi su quella che sarà la finestra di calciomercato di riparazione. Tanti obiettivi per il GM Tiago Pinto, in diversi ruoli la coperta è decisamente corta. Infortuni a parte, attualmente Smalling, Zaniolo e Spinazzola indisponibili, le scelte tecniche del mister stanno orientando i futuri movimenti di mercato. Pochissimo minutaggio concesso a vari calciatori, in alcuni ruoli il tecnico sembra non fidarsi affatto delle riserve a disposizione.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, rispunta il colpo a zero | La Juventus lo segue da vicino

Nel ruolo di terzino destro manca un vice-Karsdorp, sarà interessante capire chi schiererà Mourinho nella trasferta di domani, con l’olandese rimasto a gestire le forze a Trigoria. Molto probabile che qualcosa si muovi nel mercato di riparazione sulla fascia destra, non si contano più le bocciature inflitte a Reynolds. Altre attenzioni riguardano un vero e proprio tormentone di mercato in casa Roma, dall’arrivo di Mourinho in poi si attende il nuovo centrocampista.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, effetto domino in attacco | Il Real Madrid lo libera

Nuova grana per Tiago Pinto, concorrenza di lusso per Zakaria

Il nome in cima alla lista dei desideri giallorossi è quello dello svizzero Denis Zakaria, centrocampista al passo d’addio col Borussia Mönchengladbach. L’elvetico ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e non ha accettato l’offerta di rinnovo proposta dal club teutonico.

Quando tutto sembrava procedere per il meglio c’è stato prima il prepotente inserimento del Barcellona, oggi una nuova concorrente, che potrebbe scippare entrambi i club. Parliamo del Manchester City di Pep Guardiola. Il tecnico catalano sta cercando il sostituto perfetto di Fernandinho che a 36 anni andrà in scadenza di contratto anche lui il prossimo giugno. Secondo quanto riportato da ‘Manchester Evening News’, i citizens avrebbero messo gli occhi sullo svizzero, avviando già i primi contratti.