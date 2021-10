Roma-Milan, verso il forfait | Si allena a parte

La Roma ha ritrovato la vittoria ieri sera, sul campo del Cagliari. Tre punti tanto sofferti quanto pesanti, domenica all’Olimpico arriverà il Milan capolista. Rossoneri in serie positiva, ma con tanti indisponibili.

Al netto della prestazione rivedibile la Roma può sorridere, dopo esser tornata dalla Sardegna Arena col bottino pieno. Tre punti davvero pesanti per i ragazzi di Mourinho, il tecnico ieri era seduto in tribuna causa squalifica. Il portoghese era stato espulso durante la sfida infuocata al Napoli di Spalletti. Lo Special One è pronto a tornare in panchina nel prossimo big match, domenica sera all’Olimpico arriva il Milan.

Tre punti tanto sofferti quanto pesanti per la Roma di Mourinho, uscita vincente dal campo del Cagliari. I sardi, pur decimati dalle assenze, erano riusciti a passare in vantaggio nella ripresa. I giallorossi sono stati abili e determinati a ribaltare la gara, complice soprattutto la perla su punizione di Lorenzo Pellegrini. Vittoria fondamentale, a cavallo tra due super sfide. I giallorossi infatti incontreranno il Milan capolista la prossima settimana, esattamente la sette giorni dopo la sfida al Napoli.

Rossoneri che hanno raggiunto la vetta soprattutto grazie al pareggio che la Roma ha imposto agli azzurri di Spalletti. Per i partenopei la prima gara in campionato senza vittoria, ora ai giallorossi toccherà affrontare un’altra capolista, stavolta i rossoneri guidati da Stefano Pioli. Il tecnico emiliano deve fare i conti con diverse assenze, è lunga la lista degli indisponibili in casa Milan.

Leggi anche: Calciomercato Roma, Mourinho colpisce di nuovo | I Friedkin hanno detto sì

Roma-Milan, lavora ancora a parte | Verso il forfait

Non si ferma la grana infortuni in quel di Milanello, lunga la sfilza degli indisponibili tra le fila rossonere. Se Mourinho ha avuto cattive notizie per quel che riguarda Smalling, i tempi di recupero dell’inglese sono slittati, non può sorridere di sicuro Stefano Pioli. A tre giorni dal match non si registra nessun recupero in casa Milan, a questi punto servirebbe un mezzo miracolo per reintegrare i vari infortunati.

Stefano Pioli dovrebbe rinunciare nuovamente ad Ante Rebic. L’attaccante croato si è nuovamente allenato a parte, svolgendo cure e lavoro fisioterapico dopo l’infortunio alla caviglia. Al momento è improbabile un suo inserimento nella lista dei convocati per la gara dell’Olimpico. Oltre all’attaccante croato tra le fila rossonere mancheranno altri cinque elementi. Parliamo dei due portieri Mike Maignan e Alessandro Plizzari, l’ex giallorosso Alessandro Florenzi, e nel reparto offensivo anche Messias e Castillejo tutti alle prese con guai muscolari.