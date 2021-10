Roma-Milan, niente recupero | Domenica non ci sarà

L’undicesima giornata di Serie A si aprirà domani con la super sfida tra Atalanta e Lazio, poi ci sarà un altro turno europeo.

Il posticipo domenicale, invece, sarà tra la Roma di José Mourinho e una delle due capoliste, il Milan di Stefano Pioli. Ecco come arrivano le due squadra alla sfida.

Da una parte i giallorossi che sono tornati alla vittoria in trasferta dopo tre sconfitte consecutive esterne, dall’altra i rossoneri che guidano la classifica di Serie A insieme al Napoli. Al momento l’unica squadra che è stata in grado di fermare il club lombardo è stata la Juventus di Massimiliano Allegri, sfida terminata 1-1 all’Allianz Stadium. Sia per il club capitolino che per i diavoli sarà ancora una volta un tour de force, visto che qualche giorno più tardi ci saranno le competizioni europee, con il Milan che riceverà il Porto a San Siro in Champions League, mentre la Roma il Bodo/Glimt giovedì sera in Conference.

Roma-Milan, niente recupero per Pioli

Non arrivano buone notizie dall’infermeria rossonera. Il tecnico Stefano Pioli, infatti, non potrà riavere a disposizione l’attaccante Ante Rebic. Il croato, alle prese con un problema alla caviglia, secondo quanto riportato da ‘milanlive.it‘, non si è allenato nemmeno oggi con il gruppo e la sua assenza allo Stadio Olimpico domenica sera è ormai quasi sicura. Ballottaggio in attacco per i rossoneri, con Zlatan Ibrahimovic in vantaggio su Giroud. Tornano dal primo minuto sia Brahim Diaz che Theo Hernandez.

Per la Roma, invece, non ci dovrebbero essere grossi dubbi. L’unico ballottaggio potrebbe essere sulla corsia alta di sinistra, con Stephan El Shaarawy che potrebbe essere preferito a Henrikh Mkhitaryan. Per quest’ultimo le ultime prestazioni non sono state per nulla positive.