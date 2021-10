Calciomercato Roma, “terremoto” Barça | Pinto spiazzato

Calciomercato Roma, il terremoto al Barcellona dopo l’esonero di Koeman cambia le carte in tavola. Pinto spiazzato

Se Eric Bailly, difensore del Manchester United, ha deciso di aspettare il possibile esonero di Solskjaer per capire quali sono le reali possibilità di dare una svolta alla propria stagione, c’è un altro giocatore, nel mirino della Roma, che potrebbe trovare giovamento dal ribaltone in panchina di questa settimana al Barcellona. E non è l’unico da quelle parti che aspettava questo momento, perché secondo DiarioGol.com sono molti gli elementi nella rosa dei blaugrana che adesso potrebbero dare una svolta alla propria stagione.

Uno di questi è un difensore che fino a una settimana fa il campo non lo ha visto e che aveva deciso di voler cambiare aria a gennaio. Ma la cose come detto possono cambiare in brevissimo tempo. Fatto sta che Umtiti potrebbe “rinascere” dentro una squadra, quella catalana, che tra una settimana verrà presa in mano da Xavi.

Calciomercato Roma, Pinto spiazzato

A Umtiti, in tempi non sospetti, Tiago Pinto ci aveva pensato. Convinto di poter chiudere un buono affare senza doversi svenare economicamente. Ma in questo modo il general manager giallorosso potrebbe rimanere realmente spiazzato da un possibile cambio di strategia da parte del francese. Che potrebbe anche ritrovare il campo in poco tempo. Certo, molto si capirà da questi primi due mesi di lavoro del nuovo tecnico che la prossima settimana dovrebbe essere ufficialmente annunciato al Barcellona. E se le cose non cambiassero, allora la Roma potrebbe anche decidere di fare un tentativo a gennaio, quando Mourinho si aspetta degli investimenti importanti per la sua squadra.

Vedremo nelle prossime settimane come si evolverà la situazione. Ma senza dubbio tutte queste panchine in bilico in Europa possono mettere in difficoltà i vari club che avevano deciso di puntare su elementi che, al momento, non trovavano spazio per nulla. E tra questi c’è sicuramente anche la Roma.