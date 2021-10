Calciomercato Roma, accordo trovato | Firma subito

Buone notizie in casa Roma, soprattutto per Josè Mourinho. I giallorossi sono pronti a blindare una delle colonne del reparto difensivo. E’ stato trovato l’accordo per il rinnovo contrattuale.

Può sorridere lo Special One, ormai è solo questione di tempo per l’ufficialità dell’accordo trovato nelle scorse ore. Il tecnico portoghese non sta dando molta fiducia a tante riserve, ma di sicuro sta cementando una squadra che oggi sembra davvero più compatta. Ecco il prossimo tassello verso la Roma del futuro, il rinnovo ora è ad un passo.

Buone notizie per Mou, la società giallorossa continua a muoversi senza sosta in vista del mercato di gennaio. Attenzioni rivolte non solo sul fronte entrate, ma anche per quel che riguarda le partenze. Da un lato c’è un folta schiera di calciatori con le valigie in mano, tanti bocciati al passo d’addio in vista della finestra di riparazione. Dall’altro lato i fedelissimi di Mourinho continuano a fare bene, con picchi davvero speciali. La Roma titolare sta vedendo tanti calciatori crescere di livello, in maniera esponenziale in certi casi. Basti pensare a Lorenzo Pellegrini, il numero 7 e capitano giallorosso è tra i migliori interpreti fin qui della Roma, il suo ottimo inizio di stagione è stato sugellato anche dalla firma sul rinnovo contrattuale.

Ottime notizie per Mourinho, trovato l’accordo per il rinnovo

Il rinnovo di Pellegrini sembra essere solo l’antipasto a tanti prolungamenti contrattuali in casa giallorossa. La volontà della società è chiara, blindare i talenti a disposizione di Mou, con un occhio al mercato di gennaio. Dopo aver blindato il capitano ora è il momento del vice, per la gioia dei tifosi romanisti.

Tutto definito per il rinnovo contrattuale di Gianluca Mancini, era nell’aria da tempo. Come riporta il sito Forzaroma.info il difensore sarà blindato in giallorosso fino al 2026. Previsto anche un adeguamento salariale, attualmente il numero 23 guadagna 2 milioni più bonus. Passo in avanti netto per lui, il difensore percepirà 3,5 milioni a stagione. Accordo trovato, firma ad un passo, manca solo l’annuncio ufficiale. Il matrimonio tra la Roma e Gianluca Mancini andrà ancora avanti.