Roma-Milan, sorride Pioli | Tanti recuperi lampo

Vigilia di Roma-Milan, sfida elettrizzante allo stadio Olimpico. La truppa di Stefano Pioli arriva al posticipo da prima in classifica, a pari punti col Napoli. Esattamente una settimana dopo i partenopei ora ai giallorossi toccano i rossoneri.

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa, per presentare Roma-Milan di domani sera. Tanti gli argomenti toccati dal tecnico emiliano, che arriva alla super sfida dell’Olimpico da primo in classifica. Ecco le ultime sulla probabile formazione rossonera, può sorridere il tecnico parmigiano.

Vigilia dell’ennesimo big match allo stadio Olimpico, esattamente sette giorni dopo Roma-Napoli. Stavolta i giallorossi affronteranno il Milan guidato da Stefano Pioli, capolista al pari dei partenopei. Proprio il tecnico emiliano ha gioito del pari che la Roma è riuscita ad imporre ai campani, arrivando in prima posizione grazie al primo stop imposto alla squadra di Spalletti. Stavolta sarà l’ex Roma a tenere per i colori giallorossi, a dispetto delle polemiche con la tifoseria. I rossoneri sono reduci da sei vittorie consecutive, il tecnico può sorridere per il rientro di tanti infortunati, molti recuperi lampo.

Roma-Milan, tanti recuperi per Stefano Pioli

La prima buona notizia è in attacco, ecco le parole del tecnico: “Sia Zlatan che Giroud stanno meglio, hanno messo minutaggio nelle ultime partite e la condizione sta crescendo. Non è ancora ottimale ma ci siamo quasi. Uno dei due partirà titolare, l’altro sarà pronto a gara in corso.” ecco anche la situazione di Brahim Diaz: “Brahim sta sempre meglio, ha fatto una settimana quasi completa e domani vedremo.” Rimane escluso Rebic: “Il dolore alla caviglia non è passato e quindi non sarà disponibile, vedremo giorno per giorno.” Ulteriore buona notizia nel reparto arretrato per il Milan. Il tecnico risponde alla domanda di Calciomercato.it in merito a Theo Hernandez e alla gestione dei calciatori che non hanno sostituti come Leao e Saelemaekers: “Sono situazioni delicate. Theo l’ho visto bene e domani partirà titolare. Ballò ha recuperato ma ha fatto un solo allenamento, sarà a disposizione per domani. Dovremo valutare bene le condizioni dei giocatori per schierare sempre una formazione all’altezza”