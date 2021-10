Calciomercato Roma, spunta anche il PSG | Asta internazionale

In casa Roma si continuano a seguire diverse piste per rinforzare la squadra nel calciomercato di gennaio. Con un concorrente, importante, in più.

Nelle ultime stagioni il calciomercato sta cambiando in maniera significativa. Soltanto pochi giorni fa l’amministratore delegato del Milan Ivan Gazidis ha sollevato la questione relativa ai trasferimenti dei calciatori a parametro zero. Un fenomeno sempre più comune che secondo il dirigente rossonero è legato al crescente ruolo dei procuratori e alla volontà dei calciatori di strappare contratti maggiormente remunerativi.

Quali che siano le cause all’origine di questa situazione, la questione segnalata da Gazidis è indiscutibilmente vera. I trasferimenti a parametro zero sono aumentati sensibilmente nelle ultime stagioni. Molti giocatori che hanno la prospettiva di diventare free agent nel prossimo giugno sono al centro delle principali voci di calciomercato già in queste settimane.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, bomba Cavani | Ecco come può arrivare

Calciomercato Roma, arriva anche il PSG | Affare sempre più complicato

E così trattative anche ben avviate rischiano di subire scossoni clamorosi, destinati a modificarne l’esito finale. In casa Roma la questione poteva riguardare Lorenzo Pellegrini, ma la forte volontà del club e del giocatore di proseguire insieme ha messo a tacere qualsiasi possibile voce. Diverso il caso per una trattativa in entrata avviata già in estate e ora resa più complessa da una serie di inserimenti da parte di club europei.

Parliamo del tentativo di Tiago Pinto di portare nella Capitale Denis Zakaria. Il calciatore svizzero è il preferito della dirigenza giallorossa per rinforzare il centrocampo di Mourinho. I contatti con il Borussia Moenchengladbach sono cominciati in estate, senza arrivare a un punto d’accordo. La Roma vorrebbe acquistare il giocatore già a gennaio, magari a una cifra ridotta per via della scadenza fissata a giugno. L’affare sembrava ben avviato ma su Zakaria sono piombati, nelle ultime settimane, diversi top club europei. Tutti intenzionati a metterlo sotto contratto gratis a giugno. Dopo le voci sul Barcellona e sul Manchester City è stata la volta dell’Arsenal. Ultimo a iscriversi all’elenco, immancabile, è il Paris Saint Germain. I francesi seguono diverse opzioni per la mediana – da Kessié a Brozovic – ma avrebbero aggiunto, secondo fichajes.net, anche il nome del forte centrocampista svizzero alla lista dei possibili obiettivi. Un ostacolo in più per la Roma e per Tiago Pinto.