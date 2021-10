Roma-Milan, le probabili formazioni dei quotidiani sportivi

Roma-Milan, queste le possibili scelte di Pioli e Mourinho per una sfida che rappresenterà il primo scontro tra lo Special One e l’ex Lazio.

Stasera, alle ore 20.45, la Roma ospiterà all’Olimpico la corazzata Pioli, finora una delle squadre più attrezzate e competitive del campionato. Ibrahimovic e compagni non hanno, infatti, mai perso fino ad ora e vantano insieme al Napoli una pole position ex aequo a ben sette punti di distacco dall’Inter, terza in classifica.

Si tratterà, dunque, di una sfida molto importante anche per i partenopei di Luciano Spalletti, oggi attesi dal derby campano contro la salernitana, speranzosi in un passo falso dei rossoneri. Pioli, intanto, ha recuperato diversi degli infortunati che rischiavano di dare forfait per la trasferta capitolina mentre, per quanto riguarda Mourinho, le parole in conferenza stampa hanno lasciato intuire quali saranno le sue scelte.

Roma-Milan, le possibili scelte di Mourinho e Pioli

Come ampiamente prevedibile, lo Special One ha fatto capire che si affiderà alla stessa squadra vista in campo per quasi tutte le gare di Serie A. Qualche giorno fa vi avevamo raccontato della possibilità di assistere all’esclusione di un big giallorosso. Ad ora, da questo punto di vista, non sono stati sciolti definitivamente gli ultimi dubbi.

Un discreto aiuto ci giunge però dalle previsioni dei quotidiani sportivi. Queste, ad esempio, le possibili scelte a detta del Corriere dello Sport.

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy; Abraham.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kajer, Tomori, T. Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic

Dello stesso avviso anche la Gazzetta dello Sport, secondo la quale, però, il mister romagnolo potrebbe preferire Kessiè a Sandro Tonali.