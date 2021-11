Calciomercato Roma, ingaggio top | Ecco la firma

Tutto deciso in casa Roma, la strada verso il rinnovo contrattuale è stata tracciata. Arrivano conferme, la firma è ad un passo. Svelate anche le cifre, l’offerta è davvero pazzesca.

La Roma è pronta a blindare i suoi gioielli, come fatto con Lorenzo Pellegrini. Il rinnovo del capitano giallorosso è stato fortemente caldeggiato da Mourinho. Il tecnico portoghese aveva tracciato pubblicamente la strada verso l’attesa firma. Firma che farà da apripista, tanti i rinnovi contrattuali alle porte. Il mercato di gennaio incombe, la Roma prova a blindare i suoi talenti.

Tutto definito in casa Roma verso un nuovo, importante, rinnovo contrattuale. Tiago Pinto continua a lavorare su diversi fronti in vista del calciomercato di gennaio. Tanti movimenti previsti nella finestra di riparazione in casa giallorossa. Come quest’estate sono tanti gli epurati da Mourinho, ormai virtualmente con la valigia pronta. E’ ormai chiaro che dal fronte cessioni si aspettano tanti addii, arrivano anche conferme ufficiali. Ma il GM lavora anche per blindare i fedelissimi di Mou, la Roma ad alta fedeltà. Il primo rinnovo contrattuale è stato quello di Lorenzo Pellegrini, il numero 7 e capitano giallorosso ha prolungato fino al 2026. Ecco che arrivano conferme verso l’imminente nuova firma, l’ingaggio è davvero da top player.

Tutto pronto per la firma sul rinnovo, l’ingaggio da top

Pronto al prolungamento, con netto adeguamento salariale, il difensore Gianluca Mancini. Il numero 23 ha conquistato i cuori dei tifosi giallorossi e convinto con determinazione la dirigenza giallorossa, le cifre non mentono.

Si procede per gradi in casa Roma, dal capitano al vice. Ora è il turno del rinnovo contrattuale di Gianluca Mancini, il numero 23 percepirà un ingaggio da top player. Ecco le cifre che porteranno alle stelle lo stipendio dell’ex Atalanta, rivelate dall’espero di mercato Nicolò Schira su Twitter.

Gianluca #Mancini’s contract extension with #ASRoma until 2026 is at the final stage. He will earn €3,5M/year + bonuses. #transfers https://t.co/qR5Z5tzqWC — Nicolò Schira (@NicoSchira) November 1, 2021

Siamo ai dettagli per un nuovo rinnovo contrattuale, Gianluca Mancini arriverà a guadagnare 3,5 milioni di euro a stagione. Il difensore giallorosso prolungherà il suo accordo fino al 2026, ormai siamo al rush finale.