Calciomercato Roma, nuova pista in Liga | Pinto spiazzato

Molte trattative sono ben definite in casa Roma. Il calciomercato di gennaio porterà un nuova rivoluzione nella rosa a disposizione di Mourinho. Una nuova pista spagnola potrebbe complicare i piani.

Tiago Pinto è già a lavoro in vista di una turbolenta sessione di calciomercato. In casa Roma si attende una nuova rivoluzione, sia dal punto di vista delle entrate che delle cessioni. Tra i tanti addii scontati una nuova pista potrebbe spiazzare Tiago Pinto, il GM spera per la cessione a titolo definitivo.

Gennaio è alle porte per Tiago Pinto, sono giornate frenetiche per il General Manager della Roma. Tanti movimenti previsti all’orizzonte, porte girevoli tra le file giallorosse. Tante cessioni sembrano ormai inevitabili, il minutaggio da basso è diventato zero per diversi elementi. Dalla drammatica sconfitta norvegese in poi sono stati relegati ai margini della rosa tanti calciatori, alcuni lo scorso anno protagonisti. A gennaio sarà inevitabile addio, confermato anche dall’annuncio ufficiale dell’agente. Da definire la formula, in casa Roma si tifa per una cessione a titolo definitivo.

Nuova pista in Liga, Tiago Pinto spiazzato

Tra gli epurati figura anche il nome di Gonzalo Villar, giovane centrocampista spagnolo. Il mediano non ha convinto il tecnico portoghese, neanche nel ruolo di riserva. Reduce da tre mancate convocazioni, l’ultima apparizione nella tragica trasferta di Conference League. La sua cessione ormai è inevitabile, confermata dalle parole del suo procuratore.

Gonzalo #Villar is set to leave #ASRoma in January: #Valencia and #RealBetis have already asked info for the the spanish midfielder on loan. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) November 1, 2021

Ma una nuova pista spagnola potrebbe complicare i piani di Tiago Pinto. Come riportato da Nicolò Schira su Twitter non c’è solo il Valencia sul centrocampista. Anche il Betis Siviglia sarebbe interessato al suo profilo, la formula proposta sarebbe quella del prestito. Il GM invece vorrebbe una cessione a titolo definitivo, per registrare una plusvalenza ma non solo. Fondamentale fare cassa, per investire le cifre adeguate alle richieste di Josè Mourinho. Riuscirà Tiago Pinto a non farsi sorpassare dalla nuova pista per Villar?