Calciomercato Roma, esonero vicino | Se li porta in Premier

Sarà un calciomercato di riparazione quello di gennaio, per la Roma, fatto di acquisti centellinati ma anche tante cessioni.

I giocatori in questo momento quasi per nulla considerati da José Mourinho, che potrebbero avere molto mercato, sono in quattro. Per uno di loro c’è un’opzione che porta alla Premier League.

Bryan Reynolds, Amadou Diawara, Gonzalo Villar e Borja Mayoral. Tutti hanno situazioni ben diverse tra di loro ma hanno un denominatore comune, quello dello scarso utilizzo – ultimamente praticamente nullo – da parte dello Special One. Gennaio sarà un mese fondamentale per tutti e quattro che prenderanno ognuno la propria strada. Difficilmente al 31 gennaio saranno ancora calciatori giallorossi, salvo sorprese. La Roma per ogni uscita che farà troverà un rimpiazzo adeguato, con il centrocampista che resta la grande priorità.

Calciomercato Roma, Fonseca ne porta due in Premier

Tiago Pinto è da tempo al lavoro per trovare i rinforzi giusti, ma l’aiuto sul mercato potrebbe arrivare anche da un’ex giallorosso. Si tratta di Paulo Fonseca, il quale terminata la sue esperienza nella capitale dopo due stagioni, potrebbe presto trovare una nuova sistemazione. L’allenatore portoghese, secondo quanto riportato dal ‘Daily Mail’, è infatti il grande candidato per la panchina dell’Aston Villa. L’attuale tecnico Dean Smith è sempre più vicino all’esonero dopo quattro sconfitte consecutive.

L’ex Roma era stato accostato anche alla panchina del Tottenham in estate e recentemente a quella del Newcastle della nuova proprietà saudita, ma non c’era stata una vera e propria accelerata. Quest’ultima potrebbe avvenire nella panchina villans con Fonseca che potrebbe portare con se, già a gennaio, due fedelissimi quali Gonzalo Villar e Chris Smalling.