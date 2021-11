Roma, ultime da Trigoria | In due lavorano a parte

La Roma si è radunata quest’oggi a Trigoria, nel mirino la gara di giovedì contro il Bodo-Glimt. I giallorossi vogliono rialzare la testa il prima possibile, ecco le ultime dal centro sportivo.

Giornata di scarico e lavoro al quartier generale giallorosso. La Roma si è ritrovata a Trigoria agli ordini di Josè Mourinho. Ancora fresca la delusione dopo l’ultima sconfitta patita all’Olimpico. Il tecnico portoghese ha diviso la gara nei consueti due gruppi, da un lato chi ha giocato dall’altro chi non è sceso in campo.

La Roma è tornata ad allenarsi quest’oggi a Trigoria. Nel mirino la gara di giovedì sera contro il Bodo-Glimt. Doppia occasione di riscatto per i giallorossi, ritrovare la vittoria tra le mura amiche e vendicare quanto visto in Norvegia. Ancora da spazzare via le polemiche piovute in casa giallorossa dopo il terribile 6-1 rimediato in terra scandinava. Previsto un turnover moderato, di sicuro mancherà il capitano giallorosso Lorenzo Pellegrini.

Report allenamento da Trigoria, in due ancora a parte

La Roma si è ritrovata al centro sportivo Fulvio Bernardini. Consueta divisione in gruppi post partita: da una parte i giocatori impiegati col Milan, che hanno svolto lavoro di scarico, dall’altra chi non è sceso in campo all’Olimpico.

Al pari del numero 7 altri due indisponibili in vista della gara ci Conference. Anche oggi Spinazzola e Smalling si sono allenati individualmente. Probabile occasione per Stephan El Shaarawy dal primo minuto, mentre domani il tecnico portoghese interverrà in conferenza stampa pre-gara con al suo fianco il numero 9, Tammy Abraham.