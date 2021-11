Calciomercato Roma, cessione a gennaio | C’è il grande ritorno

Calciomercato Roma, arrivano importanti novità per il mese di gennaio. Il giocatore avrebbe comunicato alla società le sue intenzioni.

La gara con il Milan ha acuito un malcontento che si era iniziato a sentire già a fine settembre, in seguito ai due scacchi ravvicinati contro Verona e Lazio. Questo è stato amplificato poi dalla sconfitta, non senza polemiche, contro la Juventus e dall’infelicissima prestazione messa in campo con il Bodo Glimt, prossimo avversario dei giallorossi in Conference League.

Segnali di ripresa si erano visti con il Napoli mentre, pur ammettendo i non pochi disastri dell’arbitro Maresca, i giallorossi hanno palesato molte difficoltà nella sera di Halloween contro la compagine di Pioli. In una piazza dove basta poco per passare dalla depressione profonda all’entusiasmo totale, starà alla bravura e alla saggezza di Mourinho provare a portare ordine ed equilibrio.

Dopo il tour de force contro alcune delle rose più importanti del campionato, Pellegrini e colleghi sono ora attesi da una serie di incontri, almeno sulla carta, più abbordabili. Sarà fondamentale cercare di concretizzare un buon filotto di risultati positivi fino al mese di dicembre, durante il quale ci saranno le sfide contro Atalanta e Inter.

Discriminante fondamentale potrebbe essere il prossimo mercato invernale. Il piano della società sembra voler essere quello di arrivare alla parentesi post natalizia nella situazione migliore possibile in classifica, provando poi a rinforzare la rosa laddove maggiormente necessario. Mourinho si attende diversi colpi in entrata, soprattutto a centrocampo, e alcuni di questi potrebbero arrivare da una diretta concorrente.

Molto dipenderà però anche dalla conduzione e dalla capacità di Tiago Pinto di muoversi sul mercato in uscita, provando ad allontanare i non pochi esuberi presenti in rosa. Parte di questi ultimi necessitano di un impiego maggiore, volto a garantire loro minutaggio e crescita. Rientra in questo discorso Riccardo Calafiori, terzino sinistro nato nel settore giovanile capitolino e finito sempre più ai margini del progetto.

Lo Special One lo ha fin qui impiegato ben otto volte, senza mai ricevere in cambio prestazioni che lo convincessero appieno. In quest’ottica si giustifica la ricerca da parte della società di club disposti ad ingaggiare il classe 2002 in prestito. Un fitto interesse si è registrato soprattutto in Serie B ma, al momento, Riccardo avrebbe declinato le avances provenienti dalla serie cadetta. Suo anelito è quello della permanenza in A. L’ipotesi di vederlo con un’altra maglietta a partire dal 2022 resta però tutt’altro che remota, soprattutto se si considera il rientro sempre più imminente di Leonardo Spinazzola. A riportare il tutto è SerieBNews.Com.