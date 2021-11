Calciomercato Roma, Mourinho chiede rinforzi | Doppio acquisto in A

Calciomercato Roma, i rinforzi richiesti da Mourinho a Pinto potrebbero arrivare dal nostro campionato. Queste le ultime novità.

Che lo Special One abbia bisogno di almeno un paio di colpi dopo Natale è chiaro sin dal mese di settembre. Il mercato della Roma, per quanto considerato sufficiente dagli addetti ai lavori, si è concluso con un’inadempienza importante. Il mancato arrivo ossia del tanto anelato centrocampista, presentato come il “Must have” dal portoghese sin dal giorno zero.

La campagna acquisti invernale procederà dunque in questa direzione, cercando cioè di accontentare la priorità dell’ex Tottenham e, al contempo, di epurare una rosa che attualmente pullula di elementi fino a poco fa validi ma finiti nel dimenticatoio sotto la nuova gestione tecnica. Allontanando questi ultimi sarà possibile poi concretizzare diverse entrate, non solo nella zona centrale di campo.

Al di là dei risultati e dei discorsi tecnico-tattici, uno dei limiti più importanti palesati dalla rosa in questa prima parte di stagione è l’assenza, mediano a parte, di valide alternative alle prime linee. Una situazione, questa, rappresentante al giorno d’oggi una problematica tutt’altro che trascurabile, alla luce dell’importanza dei cambi nell’era delle cinque sostituzioni e di una stagione pregna di eventi importanti quanto ravvicinati.

Calciomercato Roma, doppio acquisto in casa Inter: possono arrivare Gagliardini e D’Ambrosio

Rinforzi potrebbero arrivare da quella che, sulla carta, è una diretta concorrente dei giallorossi. Ci riferiamo all’Inter di Simone Inzaghi, dalla quale Pinto potrebbe provare a prelevare due elementi per acuire le risorse della rosa. Per quanto concerne il reparto maggiormente deficitario, quello cioè a schermo della difesa, il dg starebbe monitorando la situazione di Roberto Gagliardini.

L’ex Atalanta non ha mai nemmeno rasentato i grandi livelli palesati con gli orobici e, per quanto Inzaghi gli stia garantendo maggiore fiducia rispetto a Conte, rappresenta comunque un profilo poco apprezzato ad Appiano Gentile. L’operazione potrebbe concretizzarsi sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Salgono, inoltre, le quotazioni di Danilo D’Ambrosio, il cui nome è stato accostato al mondo giallorosso già qualche tempo fa.

Il numero 33 andrà in scadenza il prossimo anno e potrebbe rappresentare una valida alternativa a Rick Karsdorp sulla corsia destra. L’olandese non vanta un serio candidato in grado di garantirgli riposo e l’approdo del classe ’88 napoletano permetterebbe a Mourinho di annoverare un “usato sicuro” dall’indubbia importanza ed esperienza. A riportare il tutto è Calciomercato.it.