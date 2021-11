Calciomercato Roma, il ritorno ora è possibile | Lo vogliono subito

Rimane alta l’attenzione di diversi club di Liga nei confronti di alcuni calciatori giallorossi. E si rilancia l’ipotesi di un clamoroso ritorno.

Neanche il tempo di fermarsi a ragionare sul pareggio di ieri contro il Bodo Glimt che la Roma è già chiamata a concentrarsi sul prossimo appuntamento. Domenica, nella partita delle 12:30, i giallorossi se la vedranno con il Venezia. Un match ostico contro una squadra motivata e ben organizzata. Per di più, dopo gli ultimi risultati e le polemiche che vi hanno fatto seguito, la Roma è tenuta a dare una risposta convincente sia in termini di gioco che di risultato.

La sfida di ieri sera ha confermato alcuni dei problemi della squadra di Mourinho, costretta due volte ad inseguire il Bodo Glimt nel risultato. E se l’arbitraggio, ancora una volta, non è stato all’altezza, anche la prestazione di molti dei calciatori giallorossi è apparsa sottotono. Anche perché, a differenza della gara d’andata, ieri l’allenatore portoghese ha schierato quasi tutti i suoi fedelissimi.

Una delle novità della serata di ieri è stata rappresentata dal “perdono” di José Mourinho ad alcuni dei giocatori epurati dopo la partita di andata in Norvegia. Borja Mayoral è entrato nel finale del match – dando tra l’altro l’impressione di essere carico e in buone condizioni – mentre Gonzalo Villar è sceso in campo all’inizio della ripresa, nel tentativo di dare maggiore qualità al palleggio romanista.

Una prova scialba, quella del centrocampista spagnolo, il cui nome rimane comunque nell’elenco dei giocatori destinati a salutare già durante il calciomercato di gennaio. Su di lui è vivo l’interesse di diversi club, soprattutto in Liga. Nei giorni scorsi, tuttavia, sarebbe venuta meno la candidatura del Valencia, orientato verso profili di centrocampisti maggiormente fisici. Un passo indietro che, secondo elgoldigital.com, rilancia fortemente l’Elche nella corsa al suo ex canterano. Secondo il portale spagnolo la priorità di Villar è giocare con continuità, cosa che l’Elche sarebbe in grado di garantirgli. Inoltre le caratteristiche del ragazzo si sposano perfettamente con le esigenze del club, che è deciso a superare la concorrenza di Betis e Siviglia, a loro volta interessate a Villar.