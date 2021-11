Calciomercato Roma, irrompe l’Inter | Scippo a Mourinho

L’inserimento dell’Inter su un obiettivo della Roma per il calciomercato di gennaio preoccupa Tiago Pinto: ecco come stanno le cose.

Domani la Roma torna in campo per la dodicesima giornata di Serie A. I giallorossi saranno impegnati nel lunch match sul campo del Venezia. Per la squadra di José Mourinho l’imperativo è vincere per riscattare le ultime prestazioni che hanno deluso i tifosi. L’allenatore ha parlato oggi in conferenza stampa, tornando a parlare anche di quei calciatori che nelle ultime settimane erano stati esclusi dall’elenco dei convocati.

In particolare, Mourinho si è soffermato sulla situazione di Villar. Lo spagnolo è tornato in campo giovedì nel secondo tempo del match contro il Bodo Glimt. L’allenatore portoghese ha evidenziato ancora alcuni dei limiti del ragazzo: “Gonzalo come sempre,senza palla deve migliorare, fa uno sforzo, fa un pò di fatica in certe situazioni di gioco“. Parole che confermano quanto già noto: Villar è destinato a lasciare la Roma.

Calciomercato Roma, ora spunta l’Inter | Marotta tenta lo scippo

L’addio del centrocampista sembra ormai inevitabile. Mourinho non lo ritiene l’interprete giusto per le necessità del centrocampo giallorosso. Non a caso è proprio in mediana che il General Manager Tiago Pinto sta concentrando le proprie attenzioni in vista del calciomercato di gennaio. La dirigenza vorrebbe regalare al tecnico un paio di innesti di spessore e qualità per migliorare il livello della rosa giallorossa.

Uno degli obiettivi segnati sul taccuino di Tiago Pinto è Dani Ceballos. Il centrocampista spagnolo ha trovato poco spazio in questo avvio di stagione al Real Madrid e nonostante le parole dei giorni scorsi di Ancelotti la sua permanenza nella Capitale spagnola appare tutt’altro che certa. A complicare i piani della Roma, però, potrebbe essere un’altra squadra di Serie A, l’Inter. I nerazzurri si sarebbero messi a loro volta sulle tracce di Ceballos, ritenendolo l’erede ideale di Marcelo Brozovic. L’idea di Marotta, secondo fichajes.net, sarebbe di cercare di prendere il calciatore in prestito con diritto di riscatto. Dal canto suo, Ceballos dopo l’esperienza in Premier con l’Arsenal vuole lasciare Madrid per giocare con continuità e sarebbe interessato a un trasferimento in Serie A.