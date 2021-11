Roma, la Gazzetta dello Sport demolisce Mourinho

La Roma è attesa da una gara da non sbagliare. Domani, all’ora di pranzo, i giallorossi saranno ospiti del Venezia. C’è voglia di riscatto dopo le ultime deludenti prestazioni. Nel frattempo la Gazzetta demolisce Mou.

La Roma ha bisogno di ritrovare la vittoria al più presto. L’occasione è immediata, domani sul campo del Venezia. I giallorossi scenderanno sul manto erboso del “Penzo” per la gara all’ora di pranzo. La vigilia della sfida ai lagunari è segnata da un clamoroso attacco verso Mourinho. La Gazzetta dello Sport non si risparmia, demolendo lo Special One.

La Gazzetta dello Sport tenta di rovinare la vigilia di una gara fondamentale per Josè Mourinho. La rosea si lancia in un vero e proprio attacco durissimo nei confronti del tecnico portoghese. A poche ore da una gara da non sbagliare ecco un nuovo attacco contro lo Special One. I giallorossi tra poche ore scenderanno di nuovo in campo, stavolta a Venezia. La gara contro i lagunari è fondamentale per Mou, è alta la voglia di riscatto dopo le ultime, non brillantissime, competizioni. Il pareggio interno contro il Bodo è stata la prima gara chiusa sotto i fischi, per questo a Venezia il riscatto è obbligatorio.

La Gazzetta dello Sport demolisce Mou, ecco l’attacco

La firma è quella di Massimo Cecchini, che lancia l’attacco contro Mourinho. Il giornalista parte dalla domanda “Che succede Mou?” per snocciolare una serie lunghissima di problemi, mettendo a rischio anche l’Europa. Attacco sferrato mentre la Roma è al quarto posto, ricordiamocelo.

Qualche passaggio dell’attacco:” ..è la caratura stessa di José Mourinho a far precipitare la Roma sotto i riflettori di una crisi più percepita che sostanziale.” Sulla questione epurati: “Il secondo tempo della partita a Bodo e il ritorno di due giorni fa hanno ormai certificato che non era stata certo solo colpa loro per la brutta figura coi norvegesi.” Attacco alla gestione, e poi la mazzata finale: “i giallorossi stentano, dando il meglio solo quando giocano sui nervi, alla disperata. L’allenatore ha parlato di mancanza di «genio», ma probabilmente ci sono questioni tattiche da rivedere”. Un nuovo attacco allo Special One, la Gazzetta si schiera apertamente contro Mou, arriverà la risposta dal tecnico?