Venezia-Roma, infortunio Pellegrini | Il verdetto da Trigoria

Giungono cattive notizie per Mourinho da Trigoria. Domani, nel lunch match, la Roma farà visita al Venezia. Gara da non sbagliare costi quel che costi. Le ultime dal centro sportivo.

Una gara fondamentale attende la Roma di Josè Mourinho. Il tecnico portoghese vuole cancellare il prima possibile i fischi arrivati nell’ultima gara interna. Dopo il deludente pareggio, ottenuto contro il Bodo-Glimt, domani ad ora di pranzo c’è la trasferta a Venezia. Ecco il verdetto da Trigoria riguardo l’infortunio di Lorenzo Pellegrini.

Una gara fondamentale attende la Roma domani ad ora di pranzo. Nel lunch match i giallorossi scenderanno al “Penzo” per affrontare il Venezia. Lagunari reduci dal pareggio a reti bianche in casa del Genoa. Non un ottimo momento per la squadra allenata da Paolo Zanetti. Il Venezia ha trovato un solo successo nelle ultime otto gare, ma la Roma non può permettersi di sbagliare. Sarà fondamentale ritrovare la vittoria, il morale rischia di finire sotto i tacchi dopo i primi fischi arrivati all’Olimpico. Ritrovare i tre punti anche per difendere il quarto posto, nella settimana di sosta Nazionali, potrebbe essere un gran bel segnale tra le file giallorosse.

Leggi anche: Calciomercato Roma, la lista di Mou convince i Friedkin | Tre colpi in arrivo

Venezia-Roma, report da Trigoria | Il verdetto su Pellegrini

Non arrivano buone nuove per Mourinho, già costretto a perdere Matias Vina per lesione. Nella sessione mattutina ha svolto lavoro a parte anche Lorenzo Pellegrini, le condizioni del capitano giallorosse non sembrano essere delle migliori.

Il numero 7 e capitano giallorosso non si è allenato col gruppo, resta in forte dubbio il suo impiego nella trasferta lagunare. Nuovo problema per Mourinho, costretto a rinuciare già a Vina, oltre a Smalling e Spinazzola. Il numero 7 è tra i migliori intrpreti giallorossi in questo inizio di stagione, la nota più lieta dall’arrivo di Mourinho. La sua mancanza si fa sentire eccome, basti pensare al più recente passo falso arrivato in Conference giovedì sera. Di sicuro capiremo meglio il quadro della situazione tra poche ore, alle 16 ci sarà la conferenza stampa di Mourinho.