Ufficiale, esonero immediato: c’è anche Fonseca

Mentre la Roma esce sconfitta dal campo del Venezia c’è un esonero ufficiale in Premier League. Paulo Fonseca può ritrovare la panchina, l’ex tecnico dei giallorossi è in piena corsa.

I giallorossi sono usciti sconfitti dal “Penzo” di Venezia. Vittoria di misura dei lagunari, 3-2 dopo un controsorpasso nella ripresa. Ennesimo risultato amaro per Mourinho, ancora una volta decisivi gli errori arbitrali. Nel frattempo grandi novità arrivano per un altro allenatore portoghese, ex tecnico giallorosso. Paulo Fonseca è in piena corsa per tornare in panchina, ora l’esonero è ufficiale.

Non si chiude il periodo buio in casa Roma, ennesima sconfitta amara. I giallorossi escono sconfitti dal campo del Venezia, una sola vittoria nella ultime sette gare. Ancora una volta decisive le sviste arbitrali, ma la sostanza cambia davvero poco, zero punti in casa giallorossa. Nel frattempo una grossa novità investe direttamente l’ex tecnico Paulo Fonseca. Andiamo in Premier League, dove è arrivata l’ufficialità dell’esonero. L’Aston Villa si è separato dall’allenatore Dean Smith. Decisiva la sconfitta per 1-0 contro il Southampton venerdì sera ha portato a cinque sconfitte consecutive in Premier League.

Esonero ufficiale, in corsa anche Paulo Fonseca

Nuovo ribaltone in Premier, dopo l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Tottenham. Stavolta è l’Aston Villa a salutare il tecnico Dean Smith, tra i papabili sostituti c’è anche Paulo Fonseca. I tifosi giallorossi sono divisi sul giudizio riguardo il portoghese. Non manca chi lo rimpiange sui social, approfittando del periodo buio di Mourinho.

Thank you for the memories, Dean. pic.twitter.com/PfcSpncqHh — Aston Villa (@AVFCOfficial) November 7, 2021

Smith sedeva sulla panchina dei Villans dall’ottobre del 2018. Artefice del ritorno in Premier League, paga un periodo buio culminato in cinque sconfitte consecutive. Unico acuto la gara vinta a settembre, contro il Manchester United. Ora si fanno tanti nomi per il suo erede, Paulo Fonscea continua ad essere in pole position. Un suo eventuale approdo in Premier potrebbe mescolare le carte, perchè no, anche in ottica mercato in casa Roma.