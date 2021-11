Calciomercato Roma, in cima alla lista di Mou | Rinforzo argentino

La Roma è arrivata alla pausa Nazionali nel peggiore dei modi. La sconfitta accusata a Venezia ha chiuso un mini ciclo davvero buio per Mou. A maggior ragione si guarda con insistenza al calciomercato.

Una sola vittoria nelle ultime sette gare, periodo davvero buio in casa Roma. Non mancano alibi ma i giallorossi hanno evidenti lacune, soprattutto d’organico. L’ultima sconfitta, in quel di Venezia, ha mostrato ulteriori limiti difensivi. Tra prestazioni insufficienti ed infortuni continui a gennaio qualcosa potrebbe muoversi anche nel reparto arretrato.

La Roma è uscita sconfitta anche dal campo del Venezia, chiudendo un mini-ciclo di gare davvero drammatico. I giallorossi si ritrovano oggi al sesto posto in classifica ed al secondo nel girone di Conference League. Parzialmente cestinata la partenza sprint che aveva caratterizzato le prime gare della gestione Mourinho, una sola vittoria nelle ultime sette partite. Tanti gli argomenti da sviscerare, non si può non citare le sviste arbitrali continue contro i giallorossi. Sotto la lente d’ingrandimento anche l’organico a disposizione del tecnico, che così ha commentato la sconfitta più recente: “Oggi Juan Jesus e Bruno Peres sarebbero serviti.” Messaggio diretto alla società in vista del mercato di riparazione, bisognerà muoversi anche in difesa.

Calciomercato Roma, l’argentino in cima alla lista di Mou

Diverse lacune nel reparto arretrato giallorosso, dove ci sono solo due certezze. I titolarissimi non sono in discussione, parliamo di Mancini ed Ibanez. I problemi arrivano con Smalling, ancora alle prese con un nuovo infortunio e Marash Kumbulla. Il centrale albanese non ha convinto Mou, rendendosi protagonista di prestazioni orribili.

Torna di moda un nome accostato ai giallorossi anche lo scorso anno. Si guarda in Olanda, più precisamente al Feyenord. Il nome che sembrerebbe in cima alla lista di Mou è quello di Marcos Senesi, argentino classe 1997. Dal 2019 in Eredivisie, in maglia biancorossa ha collezionato 79 presenze e 6 reti. Il calciatore ha anche la cittadinanza italiana, il suo contratto è in scadenza nel 2023. Dotato di un buon fisico, fa del gioco aereo uno dei suoi punti di forza unito ad una discreta capacità d’impostazione.