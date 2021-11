Calciomercato Roma, addio immediato | Affare da 12 milioni

Calciomercato Roma, importanti le novità provenienti dalla Spagna e relative ad uno dei colpi in programma dopo Natale.

Quella di gennaio sarà una campagna acquisti pregna di novità in casa capitolina. L’obiettivo è accontentare gli insoddisfatti aneliti espressi da Mourinho già in estate. Il tutto senza dimenticare del piano epurativo, volto ad ultimare le sortite catalizzate a giugno e, al momento, non ancora completate del tutto.

Per quanto concerne i futuri allontanamenti, sono nella giornata di ieri arrivate importanti novità relative al futuro di due giocatori che il club sta cercando di vendere da almeno due anni, scontrandosi però sovente con le richieste e le volontà degli stessi e diretti interessati. Incuriosisce, ad oggi, capire anche la sorte di chi lo Special One abbia fin qui impiegato con grande moderazione.

Diversi profili sfruttati a lungo da Fonseca sono finiti ai margini e starà alla bravura di Pinto non solo trovare delle felici sistemazioni per questi ultimi ma, soprattutto, sopperire a degli addii che, ad oggi, figurano come inevitabili.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, cessione in Serie A | Lo vogliono a gennaio

Calciomercato Roma, fissato il prezzo per la cessione di Mayoral

Sicuramente annoverabile in questo corpus è Borja Mayoral, centravanti spagnolo arrivato in prestito biennale dal Real Madrid poco più di un anno fa, con possibilità di riscatto dopo i primi dodici o ventiquattro mesi. Il futuro dell’attaccante sembra però ben lontano dalla Capitale, a causa dello scarso minutaggio concessogli da Mourinho. Quest’ultimo non vede nel numero 21 le giuste caratteristiche per un degno vice Abraham e ciò spiega il motivo per il quale lo stesso Real sia alla ricerca per una soluzione legata al suo tesserato.

Borja piace a diversi club di Liga ma, soprattutto, alla Fiorentina. Il club di Commisso è infatti alla ricerca in questi mesi di un profilo cui affidare il posto al centro dell’attacco che tra non molto Vlahovic lascerà vacante. L’interesse dei toscani è noto ormai da tempo ma importanti novità sono da poco giunte dalla Spagna. Stando al portale Todofichajes.net, infatti, nei prossimi giorni è atteso un infittimento dei contatti tra le parti in causa, con la Fiorentina che sembrerebbe disposta ad accontentare le richieste delle “Merengues“.

Da Madrid hanno infatti già dato il benestare per un passaggio in prestito con diritto di riscatto, fissando il prezzo per l’acquisto definitivo sui 12 milioni di euro. Una cifra che a Firenze sembrano assolutamente disposti a spendere, data anche la grande fiducia nutrita nei suoi confronti. Quella stessa fiducia che invece non può vantare a Roma e che lo ha portato dall’essere un bomber da 17 gol stagionali ad un esubero anelante ad un immediato riscatto.