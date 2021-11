Calciomercato Roma, svolta sulle fasce | Spalletti in agguato

Le strade della Roma e del Napoli si intrecciano in vista del calciomercato di gennaio: Spalletti pronto all’assalto.

Dopo un avvio di stagione esaltante, la Roma ha attraversato nelle ultime settimane un periodo complesso. Alcune prestazioni non esaltanti, un po’ di sfortuna, episodi arbitrali controversi: nell’ultimo mese i risultati non sono stati all’altezza delle aspettative. Niente che non si possa risolvere, visto che la stagione è lunga e la Roma è ancora in corsa per tutti i suoi obiettivi.

L’idea di José Mourinho, però, è molto chiara. Questa squadra ha bisogno di essere rinforzata. Pezzo dopo pezzo, sessione dopo sessione, il calciomercato deve integrare e migliorare il lavoro che l’allenatore svolge quotidianamente sul campo. Un compito che spetta al General Manager Tiago Pinto, pronto ad intervenire a gennaio per regalare qualche nuovo innesto che possa rinforzare la rosa.

Calciomercato Roma, Spalletti tenta lo scippo | Doppio intreccio

Il calciomercato invernale, però, è spesso complesso. Le occasioni che si affacciano sul mercato europeo non sono molte, e i club attenti ad approfittarne sono pronti a farsi una concorrenza spietata. La Roma lavora per migliorarsi, ma dovrà inevitabilmente vedersela con altre squadre, pronte a lottare per obiettivi in comune. Tra queste si candida ora il Napoli di Luciano Spalletti. L’entusiasmante avvio di stagione degli Azzurri avrebbe convinto il presidente De Laurentiis a tentare di arrivare a un paio di rinforzi.

Ed è qui che spunta la concorrenza con la Roma. I partenopei avrebbero infatti puntato due calciatori in più occasioni accostati ai colori giallorossi. Il primo è Noussair Mazraoui, ventiquattrenne in scadenza di contratto con l’Ajax. La Roma lo ha seguito a lungo visto che il giocatore sarebbe un profilo eccellente per rinforzare la fascia destra. In casa Napoli, Spalletti ha chiesto alternative di livello per i terzini Di Lorenzo e Mario Rui e il primo nome scelto da Giuntoli è proprio quello del marocchino. L’altro intreccio riguarda la corsia mancina, dove il Napoli vorrebbe acquistare Reinildo Mandava, laterale del Lilla. Questo, per il terzino, è l’anno della consacrazione: fin qui 11 presenze in Ligue 1 e 4 in Champions. De Laurentiis vanta ottimi rapporti con il club francese dai tempi dell’operazione Osimhen e potrebbe strappare un prezzo di favore. Anche perché Reinildo a giugno potrebbe liberarsi a zero: anche qui, Spalletti fiuta il colpo.