Crisi Zaniolo, nuovo allarme in casa Roma

Continuano a piovere critiche intorno alla Roma di Mourinho. Stavolta a finire sul banco degli imputati è Nicolo Zaniolo. Sotto accusa un inizio non proprio entusiasmante, il rischio è quello della crisi.

I giallorossi sono arrivati alla sosta Nazionali dopo un mini ciclo di partite da incubo. Indicativa l’ultima gara, persa sul campo del Venezia, manifesto di un momento davvero buio. Momento negativo che si riflette anche in parecchi big della rosa giallorossa. Neanche Zaniolo si salva dalle critiche, ecco il recente attacco al numero 22.

Fin qui la stagione della Roma si può dividere in due tronconi ben distinti. Il primo, luminoso ed entusiasmante, conciso con una partenza a razzo. Nove vittorie nelle prime undici giornate, una partenza così positiva non si vedeva da anni da queste parti. Ma dalla sconfitta in casa della Juve in avanti la situazione si è fatta più complicata. Solo una vittoria nelle ultime sette partite, con prestazioni davvero da cancellare. Cartina di tornasole di quest’inizio di stagione in chiaroscuro è anche Nicolò Zaniolo, non esente da critiche dopo le ultime apparizioni. Il numero 22 è finito nel tritacarne mediatico, che in questo momento non sta risparmiando nessuno in casa giallorossa.

Crisi Zaniolo, ecco cosa rischia il numero 22

Stavolta a cavalcare il periodo non esaltante in casa Roma è stato Francesco Balzani. Dalle pagine di Leggo il giornalista si è lanciato in un attacco durissimo nei confronti del numero 22. Il messaggio che arriva dalle sue parole è terribile, a rischio ci sarebbe la fiducia di Mourinho, ma non solo.

Ultime uscite davvero dimenticabili per Zaniolo, che non ha risposto alla chiamata della Nazionale per un piccolo guaio fisico. Ma secondo Balzani la sua convocazione con l’Italia in futuro è a rischio. Srive il giornalista “Il posto al Mondiale in Qatar, però, comincia a essere a rischio anche se c’è ancora un anno per tornare a spiegare le ali. E sarebbe una beffa dopo l’Europeo saltato per infortunio.” Anche la fiducia di Mourinho continua a vacillare sempre secondo Balzani: “L’arma letale di Mourinho si inceppa sempre sul più bello.”