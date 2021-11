Calciomercato Roma, Pinto lo boccia | Sorpasso a destra

Calciomercato Roma, il gm capitolino ha cambiato idea, virando su un giocatore già monitorato in passato. Queste le ultime a riguardo.

Il mese di gennaio, come auspicato da Mourinho in primis e dagli stessi tifosi, potrebbe essere determinante per il futuro di una squadra che, seppur guidata da uno dei migliori allenatori al mondo, continua a palesare dei limiti da plasmare al più presto. Necessario, dunque, il labor limae dell’ex Benfica, per accontentare gli ancora insoddisfatti aneliti dello Special One e migliorare i reparti apparsi fin qui più in difficoltà.

Ciò che sembra preoccupare maggiormente il portoghese, centrocampista a parte, è la scarsa incisività e qualità dei cambi, soprattutto se confrontata con gli altri top team della Serie A. Ciò si è riflesso, dunque, anche nelle scelte ponderate fino a questo momento e che spesso hanno portato l’ex Tottenham a schierare in modo ravvicinato quanto reiterato gli stessi giocatori.

Se starà al carisma e alla saggezza di “Mou”, dunque, lavorare sulle difficoltà, mentali e non solo, delle sue pedine, servirà allo stesso tempo la concretezza e la capacità di Tiago Pinto per migliorare la qualità dello scacchiere tutto. Proprio da questo punto di vista, sono da poco arrivate interessanti novità.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, blitz Mazzarri e Juric | A gennaio rivoluzione in difesa

Calciomercato Roma, Mazraoui supera Bereszynski: le ultime

Se in mattinata sono arrivate notizie poco confortanti sul fronte mediano, va però anche segnalata un‘importante novità relativa al reparto difensivo. Questa zona potrebbe subire dei cambiamenti nei prossimi mesi, non solo per quanto concerne le sue caselle centrali. Sulla corsia mancina, Mourinho attende trepidante il rientro di Leonardo Spinazzola, potendo comunque contare su una valida alternativa quale Matias Vina e un giocatore che ha fin qui deluso ma che continua a presentare importanti margini di miglioramento quale Calafiori.

La problematica interessa invece la fascia destra, data l’assenza di una seria alternativa a Rick Karsdorp. L’olandese ha quasi sempre giocato, al netto anche della scarsa fiducia nutrita dal mister nei confronti di Reynolds. Ciò spiega il motivo per il quale a Trigoria si stiano seguendo da tempo diverse opzioni in questa regione.

Stando a quanto riportato da “Il Romanista“, sarebbero aumentate in queste ore le quotazioni di Noussair Mazraoui. Il ventitreenne militante nell’Ajax è stato sovente accostato anche ai giallorossi e da poco sarebbe nuovamente finito in lizza al taccuino di Pinto. La sua età, unitamente alle considerazioni unisone del gm con il mister connazionale, avrebbero infatti portato a scartare l’opzione delle scorse settimane legata al laterale della Sampdoria, Bartosz Bereszynski.