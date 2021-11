Calciomercato Roma, la Juventus ci prova | Pinto ha già risposto

E’ già tempo di guardare al calciomercato di riparazione. Tante squadre in Serie A stanno definendo i prossimi trasferimenti in vista di gennaio. Tiago Pinto ha già risposto alla Juve.

Tante squadre nel campionato italiano stanno aspettando con trepidazione il mese di gennaio. La finestra che si aprirà con l’anno nuovo si prevede ricca di movimenti e colpi di scena. In casa Roma si aspetta una nuova rivoluzione, dopo un avvio di stagione in chiaroscuro. Anche la Juve ha provato ad intavolare una trattativa con i giallorossi.

La Roma sta approfittando della pausa Nazionali per ricaricare le pile. Al netto degli assenti in giro per il mondo, anche stavolta sono partiti tanti calciatori. Mourinho dovrà essere abile a ritrovare l’entusiasmo di inizio stagione, sfumato nelle ultime uscite dei giallorossi. Con un occhio sempre al recupero degli infortunati si inizia anche a guardare con insistenza al mercato. Proprio nelle scorse ore una nuova trattativa sembrava poter nascere tra la Juventus e la Roma, con i bianconeri disposti a tutto. La squadra di Allegri vuole liberarsi di diversi esuberi, come vi avevamo anticipato ieri.

Calciomercato, la Juventus ci prova per gennaio

I bianconeri hanno un’esigenza chiara, cedere per acquistare. Condizione comune peraltro ai giallorossi, senza uscite non ci saranno spese folli in entrata. Di necessità virtù, avranno sperato in casa Juve, cercando di piazzare un esubero che quest’anno ha visto il campo col contagocce. La risposta di Tiago Pinto non si è fatta attendere.

I bianconeri hanno provato ad offrire Aaron Ramsey alla Roma. Nessuna sponda però dalla società giallorossa, come riporta il Corriere dello Sport. Secco “NO” da parte di Tiago Pinto, seppure i giallorossi stanno cercando un centrocampista con insistenza. E pensare che la Juve sta facendo di tutto per piazzarlo, proponendo il prestito gratuito e soltanto il 40% dell’ingaggio a carico. Neanche queste condizioni sono bastate per convincere la dirigenza giallorossa, la Roma guarda altrove.