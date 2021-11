Calciomercato Roma, big in crisi | Addio anticipato

La Roma sta vivendo la pausa Nazionali con un occhio anche al prossimo mercato di riparazione. C’è un big che sta vivendo un vero e proprio momento di crisi, ecco lo scenario a gennaio.

Tempo di riflessioni in casa Roma, durante l’ultima sosta Nazionali dell’anno solare. I giallorossi torneranno in campo il 21 novembre a Genova. Si inizia a guardare con insistenza anche alla prossima sessione di calciomercato, la finestra di riparazione. C’è un big che sta attraversando un periodo piuttosto buio, non solo in maglia giallorossa.

Gennaio è alle porte in casa Roma. La sessione del mercato invernale si aspetta ricca di movimenti e colpi di scena. Tanti ribaltoni si susseguono, anche in queste ore. Determinante sarà capire le mosse della società, l’ambizione del tecnico è altissima e il mercato di riparazione potrà aiutarci a misurare la voglia di crescita dei Friedkin. Tanto si aspetta dal fronte entrate, ugualmente da quello delle uscite. C’è un big che sta vivendo una vera e propria crisi sia in maglia giallorossa che con quella della propria Nazionale.

Calciomercato Roma, il big è in crisi | Addio anticipato

Periodo buio per Mkhitaryan, apparso sottotono nelle ultime uscite in maglia giallorossa. Situazione pessima anche con la Nazionale dell’Armenia, di cui il numero 77 è giocatore più rappresentativo. Giovedì sera gli armeni sono stati travolti dalla Macedonia per 5-0, abbandonando ogni speranza di qualificazione Mondiale.

Una sola rete con la maglia dell’Armenia nelle ultime sei partite, peraltro su calcio di rigore. Periodo buio, acuito anche dal cambio modulo, con il passaggio della difesa a tre Mou rinuncia ad un trequartista a supporto della punta, l’armeno potrebbe trovare meno spazio, al pari di Zaniolo. Non è vero che c’è stato un strappo con Mourinho, come vi avevamo anticipato in esclusiva. Ma lo scenario è tuttora in divenire, il numero 77 alla fine potrebbe anche spingere per un addio anticipato, in tal senso resta praticabile la pista russa.