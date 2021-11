Calciomercato, Roma e Juve spiazzate | Va al Newcastle

Nuovo aggiornamento di mercato in Serie A. Il futuro del centrocampista sembra essere lontano dall’Italia, anche la Roma era sulle sue tracce. A spuntarla sarà il Newcastle.

Si attende una sessione di mercato davvero intensa a gennaio. Tantissime trattative all’orizzonte in Serie A, cambiano continuamente gli scenari. Si era iniziata a delineare una trattativa tra Roma e Juve, ma il Newcastle è pronto allo sgambetto. Il club inglese, fresco della nuova proprietà, vuole fare un mercato col botto.

Nuovo scenario di mercato in Serie A, previsto lo sgambetto del Newcastle. Nei giorni scorsi un’ipotesi aveva coinvolto Juve e Roma, entrambe le squadre sono attese da una sessione di trattative intense. Ma c’è una concorrenza da non sottovalutare in questa sessione invernale. In Inghilterra c’è stato un epocale cambio di proprietà, l’ennesimo nella Premier League. Il Newcastle è passato alla proprietà saudita del principe Mohammed bin Salman. L’ingresso in campo dello sceicco ha cambiato completamente le carte in tavola nel campionato inglese. E la prossima sessione di mercato sarà l’occasione giusta per acquistare giocatori di un certo livello.

Leggi anche: Calciomercato Roma, addio immediato per il colpaccio | Tutte le cifre

Calciomercato, Roma e Juve spiazzate | Newcastle pigliatutto

Viste le attuali esigenze di mercato di Juve e Roma si era valutata l’ipotesi del prestito di Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese è ai margini del progetto bianconero, mentre i giallorossi cercano con insistenza rinforzi a centrocampo. La Juve stava provando a cederlo in tutti i modi, offrendosi anche per contribuire all’ingaggio.

Ramsey è tornato a brillare con la maglia del Galles, mentre in casa Juve il suo talento è rimasto sostanzialmente inesploso. Ha segnato una doppietta contro la Bielorussia e riacceso le sirene di mercato intorno a lui. Dalla Spagna arriva una nuova indiscrezione, lanciata dal sito Todofichajes.com, portale molto attento alle trattative europee. Il Newcastle fa sul serio per Ramsey, il suo ritorno in Premier League potrebbe aprire le porte al mercato faraonico della proprietà saudita.