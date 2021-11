Show giallorosso in Nazionale, doppietta per Mou

L’ultima sosta Nazionali dell’anno solare porta anche buone notizie. Stavolta è show giallorosso con la maglia dell’Italia, doppietta per convincere Mou.

Solitamente la sosta Nazionali ha sempre portato cattive notizie in casa Roma. Stavolta Mourinho può sorridere, è arrivata una doppietta show con la maglia dell’Italia Under 20. Nel pirotecnico 7-0 rifilato ai pari età della Romania ha brillato la giovane stella giallorossa.

La Roma tornerà in campo domenica 21 novembre. Ad attendere i giallorossi il Genoa al Marassi, rossoblù freschi del cambio alla guida tecnica. Sarà la prima gara da allenatore dei liguri per Andriy Shevchenko, l’ucraino ha preso il posto di Ballardini. Mourinho sta approfittando della sosta per recuperare a pieno regime i tanti acciaccati. Anche in queste gare di qualificazioni ai mondiali sono arrivate cattive notizie per il tecnico portoghese. Kumbulla ha alzato bandiera bianca con la maglia dell’Albania, rientrato a Roma andrà valutato di giorno in giorno. Escluse lesioni e lungo stop per lui, oggi arriva un’altra buona notizia per un Nazionale giallorosso.

Leggi anche: Calciomercato Roma, colpaccio in Ligue 1 | Maldini supera Pinto

Bove show in Nazionale, la doppietta per Mou

L’Italia Under 20 ha liquidato con una goleada i pari età della Romania. Tanto giallorosso nella sfida disputata a Sassuolo per il Torneo 8 Nazioni. A partire dalla panchina romena, dove siede l’ex Roma Bogdan Lobont. Nel pirotecnico 7-o rifilato all’ex portiere giallorosso ha brillato con decisione Edoardo Bove.

Doppietta per il giovane giallorosso, che ha festeggiato condividendo la sua gioia su Instagram. Ecco le parole del giovane talento: “Pomeriggio perfetto. Grande prestazione della squadra, vittoria e doppietta“. Reti segnate nel primo e nel secondo tempo, prima di lasciare il campo ad un altro giallorosso, Alessio Riccardi. Prestazione che non sarà sfuggita di sicuro a Mourinho, sempre pronto a lanciare nuovi talenti nel calcio che conta.