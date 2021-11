Roma, Mourinho esulta | Allenamento in gruppo

Buone notizie per Josè Mourinho da Trigoria. Nella sessione odierna c’è stata una sorpresa per il tecnico portoghese. Il calciatore ha svolto l’intero allenamento.

La Roma continua a lavorare a Trigoria, nel mirino la prossima trasferta contro il Genoa. Una buona notizia dalla sessione odierna d’allenamento per Josè Mourinho. Il calciatore infortunato è tornato completamente a disposizione.

Buona notizia per Mourinho in vista del ritorno in campo. Sorride il tecnico portoghese, che può ritrovare a disposizione un calciatore da tempo infortunato. I giallorossi torneranno in campo domenica sera, al Marassi contro il Genoa. Proprio quest’oggi i giallorossi possono festeggiare un nuovo recupero. Se continuano a preoccupare le condizioni di capitan Pellegrini, una buona notizia arriva dalle retrovie. Di sicuro tornerà tra i convocati Chris Smalling, il centrale inglese manca dalla gara interna vinta contro l’Empoli.

Esulta Mou a Trigoria, tutto l’allenamento in gruppo

Mentre in casa Genoa c’è da registrare una doppia tegola, out Caicedo e Criscito quest’oggi, Mou può sorridere. La Roma ritrova Smalling, il gigante inglese ha svolto l’intera sessione in gruppo. Completamente risolto il problema al flessore della coscia destra, che lo aveva tenuto fuori dopo la vittoria interna contro l’Empoli.

La sua mancanza si è sentita in queste gare, i numeri non mentono. Sono 14 le reti incassate dai giallorossi nelle sette gare senza di lui, solo una vittoria. La sua presenza in gruppo potrebbe esser determinante a registrare le lacune difensive, anche nell’ottica di un possibile passaggio alla difesa a tre, già visto nelle scorse uscite. Tanto, come sempre, dipenderà dalla tenuta fisica dell’inglese, l’ex Manchester United ha avuto una sequenza di infortuni davvero drammatica. Ora la Roma ha bisogno di lui, forse già a partire dalla trasferta di Marassi.