Calciomercato Roma, Mourinho avvisato | Si inserisce Spalletti

Calciomercato Roma, aumenta sempre di più la concorrenza per il giocatore seguito anche dai giallorossi.

Il giro di boa del mese di novembre è stato superato. Questo significa che, archiviata la terza pausa delle Nazionali, si avvicina un altro importante spezzone di stagione. Il tutto senza dimenticare della campagna acquisti post-natalizia, ormai alle porte.

Se Mourinho dovrà essere bravo (e non mancano lui le capacità) per provare ad invertire l’infausto trend iniziato a metà ottobre, starà all’altro portoghese militante a Trigoria provare ad accontentare il suo connazionale. Tiago Pinto è infatti chiamato nelle prossime settimane ad apparecchiare nel migliore dei modi le trattative invernali, con la finalità di giocare d’anticipo e garantire allo Special One approdi tempestivi quanto funzionali.

Da giugno a questa parte, il grande anelito dell’ex Tottenham è rimasto insoddisfatto e ciò spiega il motivo per il quale il gm cercherà di iniziare il proprio lavoro da quanto lasciato incompiuto ad agosto. Tiago dovrà infatti permettere a “Mou” di abbracciare finalmente il tanto atteso centrocampista, ad oggi rappresentante un vero e proprio “Must have” per lo scacchiere giallorosso.

Calciomercato Roma, anche il Napoli si fa sotto per Carvalho: le ultime

Ciò non esclude che a inizio 2022 si possa cercare di fiutare affari anche in altri reparti o, comunque, situazioni legate ad elementi con caratteristiche differenti rispetto a quelle ricercate da Mourinho per la zona mediana, dove è però comunque in programma un nuovo acquisto.

Negli ultimi giorni vi avevamo parlato della situazione del giovane trequartista militante tra le fila del Fulham, Fabio Carvalho. Il classe 2002, da poco passato alla scuderia Mendes, ha catalizzato l’attenzione di numerosi club di Europa tra cui quello giallorosso. Quest’ultimo sembrava destinato a poter sfruttare il suo procuratore per provare a corteggiare il centrocampista e superare una concorrenza non esigua.

Stando a quanto riferito da SerieBNews.com, però, lo scenario al momento resta alquanto difficile. Questo perché alle già numerose squadre interessatesi al profilo su citato, tra cui Liverpool e Milan, se ne sarebbe aggiunta un’ulteriore. Ci riferiamo al Napoli di Luciano Spalletti, che ha da poco messo gli occhi sul portoghese e che sembrerebbe intenzionato a fare almeno un tentativo.

Questo causerebbe un vero e proprio bluff alle numerose squadre continentali seguenti Carvalho e, soprattutto, potrebbe rappresentare la seconda beffa in casa romanista dopo quella, non ancora digerita, legata a Zambo Anguissa. Seguiranno aggiornamenti.