Colpo di mercato dei Friedkin | Altro scippo a De Laurentiis

Continua la rivoluzione dei Friedkin alla guida della AS Roma. Dopo un precedente col Napoli arriva un altro acquisto.

Dan e Ryan Friedkin senza sosta per la Roma. Tanti i mesi di duro lavoro svolto dalla proprietà texana che smantellano la gestione precedente e inseriscono piano piano nuovi tasselli.

“Ieri ho chiamato Fienga della Roma, gli ho chiesto perché ci stesse fregando i nostri giocatori“, era il 30 giugno scorso quando il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, rilasciò queste dichiarazioni, lanciando un messaggio forte e chiaro alla dirigenza capitolina. Pochi mesi dopo, però, quel giocatore del quale il numero uno del club campano parlava, il classe 2008 Emanuele Modugno, diventa un nuovo giocatore della Roma.

Colpo Friedkin, altro acquisto dal Napoli

Adesso la storia si ripete, questa volta il colpo di mercato arriva direttamente dai Friedkin e non riguarda un giocatore, ma bensì un dirigente. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Calcio e Finanza‘ la proprietà della Roma avrebbe messo a segno un altro colpo a livello dirigenziale. Si tratta di Serena Salvione, che diventerà il nuovo direttore commerciale del club capitolino. La Salvione, che ha rassegnato le dimissioni nelle scorse ore dal Napoli, aveva svolto un ottimo lavoro, completando le partnership con Konami, alla quale gli azzurri hanno ceduto i naming rights del centro sportivo, Amazon e Socios per gli sponsor.

La scelta è stata fatta da Dan Friedkin in persona, insieme al nuovo amministratore delegato Pietro Berardi. Per l’ormai ex dirigente del Napoli è il terzo club italiano, dopo l’esperienza anche alla Juventus. Nel mezzo, anche un’esperienza di circa due anni e mezzo negli Stati Uniti, come Senior Manager, Global Marketing Partnerships Senior in NBA.