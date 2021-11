Calciomercato Roma, trattativa calda | Scambio in Serie A

Calciomercato Roma, non tramonta l’ipotesi che permetterebbe a Mourinho di abbracciare un giocatore che ben conosce il nostro campionato.

L’intenzione del gm giallorosso è quello di accontentare il mister con approcci funzionali ma, al contempo, intelligenti e sostenibili. Come già accaduto quest’estate, anche a gennaio si seguirà un filo rosso molto più concreto e ben lungi dalle scelte cervellotiche degli scorsi anni.

A differenza di come troppe volte accaduto all’ombra del Colosseo in passato, la nuova dirigenza capitolina sembra aver adottato una strada molto diversa da quella percorsa fino a non molto tempo fa. Ben consapevoli delle difficoltà economiche legate ai recenti piazzamenti della squadra, unitamente all’impatto del Covid, a Trigoria si è lavorato in questi mesi in modo oculato quanto sostenibile.

Ciò spiega l’attenzione con la quale si è cercato di creare una vera e propria osmosi dal punto di vista economico, dando grande attenzione anche alle trattative in uscita. Fondamentali, quest’ultime, per permettere al club di respirare e, soprattutto, allontanare i diversi elementi che da tempo percepivano ingaggi sproporzionati rispetto al proprio effettivo contributo.

Questa duplice strada contraddistinguerà, dunque, anche il mese di gennaio. Dopo Natale, Mourinho si attende diversi rinforzi, consapevole della priorità a centrocampo. Parallelamente, si proverà sia ad ultimare il piano epurativo che a ingaggiare profili che garantiscano allo Special One delle valide alternative.

Calciomercato Roma, non tramonta la pista Bereszynski: nuovo nome per lo scambio

La situazione fin qui descritta ci lascia comprendere il motivo per il quale Pinto sta cercando di lavorare a colpi che risultino funzionali per Mourinho ma che al contempo rispettino il mantra imposto dalla nuova società. Quello cioè, insieme alla chiave “tempo”, della sostenibilità. In questa direzione sembra dunque andare la trattativa per il laterale della Sampdoria, Bartosz Bereszynski.

Il polacco piace a “Mou” come profilo che permetta a Rick Karsdorp di rifiatare, non avendo l’olandese una valida alternativa alle sue spalle da poter schierare senza ricorrere a stravolgimenti tecnico-tattici. In questo ruolo, la priorità continua ad essere quella legata al nome di Diogo Dalot ma, se arrivare al portoghese fosse troppo difficile, la pista ligure rappresenterebbe una comoda quanto efficace alternativa.

Si tratterebbe di un “usato sicuro”, che garantirebbe ai giallorossi un profilo ben consapevole della Serie A. Stando a quanto riferito da “Il Corriere dello Sport”, l’accordo potrebbe trovarsi anche grazie ad una proposta di scambio. I nomi più caldi sono quelli di Calafiori e Villar, entrambi esclusi più che sovente dalle turnazioni di Mourinho.

Non è però da ignorare nemmeno il nome di Riccardo Ciervo, giovane esterno del vivaio giallorosso approdato tra le fila doriane quest’estate in prestito con diritto di riscatto. La Roma si è preservata l’opzione del contro-riscatto ma potrebbe essere proprio il classe 2002, forse, la chiave per arrivare al polacco.