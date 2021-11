Calciomercato Roma, Monchi pigliatutto | Le mosse dell’ex ds

Cambiano ancora gli scenari di calciomercato in casa Roma. Dalla Spagna non hanno alcun dubbio, l’ex ds giallorosso è pronto al colpaccio in vista di gennaio.

Poche ore separano la Roma dal ritorno in campo. Mentre i giallorossi scenderanno in campo stasera, in casa del Genoa, arriva un nuovo scenario di mercato dalla Spagna. Monchi è pronto al colpaccio nel mercato di riparazione.

Continuano a cambiare gli scenari di mercato in vista di gennaio. Nella finestra di riparazione del calciomercato si attende una nuova rivoluzione in casa Roma. Le ultime indiscrezioni dalla Spagna non lasciano alcun dubbio, l’ex ds Monchi sta preparando un doppio colpaccio. Lo spagnolo è tornato a Siviglia lasciando un pessimo ricordo in casa giallorossa. In vista del mercato di riparazione il club andaluso è segnalato tra i più attivi in Liga. Ecco la doppia mossa dell’ex, Monchi vuole bruciare la concorrenza.

Leggi anche: Calciomercato Roma, offerta da capogiro | Bonus stellare alla firma

Calciomercato Roma, lo zampino di Monchi | Le mosse dell’ex

Le ultime notizie che arrivano dalla Spagna prevedono Monchi attivissimo a gennaio. Il Siviglia, secondo quanto riporta il sito Fichajes.net, ha intenzione di bruciare tutti in vista di gennaio. Ecco la doppia pista che sta seguendo Ramon Monchi.

Doppia pista caldissima in casa Siviglia. Monchi vuole rafforzare il club a gennaio e guarda anche in Italia. Gli spagnoli vogliono regalare Andrea Belotti al tecnico Lopetegui. Non solo il gallo per gli andalusi, nuova pista anche in Portogallo. Monchi vuole strappare anche il sì di Jesus Corona, il messicano è pronto all’addio col Porto.