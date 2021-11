Genoa-Roma, convocati ufficiali: out anche lui

Sempre meno ora separano la Roma da ritorno in campo. Stasera i giallorossi affronteranno il Genoa, allo stadio Marassi. Nessun recupero lampo, ecco l’elenco ufficiale dei convocati.

I tifosi giallorossi attendono con ansia che scocchino le 20:45. La Roma tornerà in campo questa sera, allo stadio Marassi di Genova. Ad ospitare i giallorossi c’è il Genoa, fresco di nuovo allenatore e cambio dirigenziale. Nessuna buona notizia dall’elenco dei convocati, non c’è alcun recupero lampo.

Cambio in panchine e ribaltone societario per il grifone. Shevchenko farà il suo esordio da allenatore nel campionato italiano, l'ucraino è subentrato a Ballardini. Novità anche societaria, col cambio di dirigenza ufficiale. Al posto di Preziosi la carica di presidente è stata affidata al famoso dott. Zangrillo.

Genoa-Roma. emergenza indisponibili | Convocati ufficiali

Tantissime indisponibilità nelle due squadre. I giallorossi devono fare i conti con la tegola Covid piovuta a Trigoria. Catttive notizie anche per Shevchenko però, l’elenco ufficiale dei convocati parla chiaro. L’unica speranza che aveva il tecnico ucraino era quella di almeno un recupero lampo in attacco. Speranza disillusa, i rossoblù sono in emergenza nel reparto.

Niente da fare per Mattia Destro, l’ex attaccante della Roma non fa parte dell’elenco convocati da poco diramato. Infermeria decisamente pioena quella dei liguri, ecco il lungo elenco. Oltre all’attaccante rimangono fuori Criscito, Caicedo, Kallon, Cassata e Fares. Shevchenko è chiamato a ridisegnare la squadra, priva di tanti titolari.