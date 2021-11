Calciomercato Roma, scambio e addio immediato | Doppia beffa Pinto

Calciomercato Roma, la trattativa potrebbe concretizzarsi sulla base di uno scambio che befferebbe non poco i giallorossi.

Questi cercheranno di migliorare soprattutto la zona mediana di campo, da tempo vera e propria priorità per José Mourinho. Lo scenario di cui stiamo per raccontarvi complicherebbe però di non poco i piani di Pinto.

Sarà fondamentale, come ormai noto a tutti, intervenire tempestivamente e in modo intelligente, regalando al tecnico dei colpi in modo tempestivo ma che al contempo ne assecondino gli aneliti. Lungi, dunque, dall’aspettarci un modus operandi cervellotico e poco lineare, come spesso accaduto in passato, il gm in queste settimane sta intensificando i contatti.

Il mese di gennaio è ormai vicino e, senza dimenticare di come gli imprevisti possano essere sempre dietro l’angolo, risulterà determinante un modus operandi volto ad anticipare la concorrenza, soprattutto per arrivare a profili che potrebbero approdare a cifre convenienti e garantire un contributo non indifferente.

Calciomercato Roma, beffa Pinto: scambio Renato Sanches-Herrera

Tra i vari profili monitorati nel recente passato, vi avevamo segnalato delle situazioni legate sia a Renato Sanches che a Hector Herrera. Il primo era stato seguito, proprio come il messicano, anche negli scorsi mesi. Su di lui sembrava poterci essere la forte ingerenza del Milan, chiamato a trovare un sostituto di Kessié che sembra sempre più lontano dalla permanenza.

Diverso, invece, lo scenario e il profilo dell’ex Porto che avrebbe potuto garantire a Mourinho un profilo saggio e più pronto, per quanto, ovviamente, molto meno promettente del connazionale di CR7. I condizionali sono però d’obbligo, soprattutto se dovesse concretizzarsi la pista descritta da Calciomercatonews.com.

A detta di questi ultimi, infatti, l’Atletico sarebbe intenzionato ad acquistare proprio il centrocampista del Lille, valutato in Francia circa 30 milioni di euro. Il piano dei Colchoneros sarebbe quello di avanzare una proposta rasentante i 20 milioni di euro e il cartellino proprio di Hector Herrera. Con un’unica operazione, quindi, Pinto rischia di dover depennare due nomi dalla sua wish list.