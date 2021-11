Calciomercato Roma, vogliono Zaniolo | Scambio in Serie A

Calciomercato Roma, nonostante le rassicuranti parole del mister a fine gara, la posizione di Nicolò Zaniolo continua a vacillare.

I recenti scenari nati in Italia e non solo lasciano intendere come dall’esterno filtri un certo ottimismo relativamente alla possibilità di mettere sotto contratto il numero 22 capitolino. Quest’ultimo, nelle recenti uscite, è parso non più fondamentale e ciò spiega il motivo per il quale plurimi club stiano cercando di interessarsi alla sua situazione.

Zaniolo, reduce da due infortuni a dir poco gravi, aveva entusiasmato la piazza tutta negli scorsi mesi. Un po’ come sta accadendo tuttora con Spinazzola, l’ex Inter ha tramite i propri social condiviso i vari step di un recupero e un rientro tanto anelati dai tifosi. Questi ultimi, unitamente alla consapevolezza dell’importanza del nuovo tecnico e memori di quanto sciorinato dal classe ’99 in passato, hanno caricato di aspettative quello che ad oggi figura tra i migliori talenti della rosa.

Un piccolo caso sembrava essere nato nelle scorse ore, in seguito al mancato utilizzo del trequartista nella gara di Genova, arrivato dopo la non titolarità concessagli due settimane prima contro il Venezia. Lo Special One, unitamente al commento social di mamma Francesca, aveva contribuito a lenire i rumors. Ciononostante non si arrestano le indiscrezioni secondo le quali la sua permanenza nella Capitale non sia scontata.

Calciomercato Roma, idea Bentancur per arrivare a Zaniolo: il piano della Juve

Sulle sue tracce, sin dai primi mesi in cui il giocatore nato a Massa ha iniziato a mostrare di essere potenzialmente un profilo superiore alla media, c’è sempre stata la Juventus. Le avances bianconere negli ultimi mesi si erano arrestate, ovviamente, al fronte delle problematiche note a tutti affrontate da Zaniolo.

Il suo recupero ha però catalizzato nuovamente l’interesse dei piemontesi, i quali, a detta di Calciomercatoweb.it, potrebbero proporre uno scambio a Tiago Pinto. Ben consapevoli della sua impellenza di regalare un colpo a centrocampo a Mourinho, potrebbero avanzare un baratto con Rodrigo Bentancur.

Connazionale di Matias Vina, il ventiquattrenne milita in quel di Torino dal 2017 ma è reputato da Allegri un elemento sacrificabile. La Vecchia Signora potrebbe fare un tentativo ma è giusto sottolineare che, al momento, a Trigoria non sembra esserci intenzione alcuna di privarsi di un giocatore che, al di là di tutto, resta tra i più importanti e promettenti della rosa e del campionato italiano.