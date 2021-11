Ultim’ora, tegola infortunio | Rischia la Roma

Ultim’ora che non porta buone notizie in casa Atalanta. I bergamaschi in questi minuti sono impegnati in Champions League sul campo dello Young Boys, nuova tegola infortunio.

Si sta giocando in questi minuti la quinta giornata dei gironi di Champions League. Tra le italiane impegnate la Juve e l’Atalanta, prossime avversarie in Serie A. Non arriva una buona notizia per i bergamaschi, nuova tegola infortunio. Gasperini incassa e cambia all’intervallo, ora si valuta l’entità dell’infortunio. Potrebbe saltare anche la Roma.

Si è tornato a giocare in tutti i campionati d’Europa, dopo l’ultima sosta Nazionali. Proprio in questi minuti si sta giocando la quinta giornata dei gironi Champions. La Roma è attesa dalla Conference League, giovedì sera allo stadio Olimpico. Restando alla stretta attualità, sono in campo stasera Juventus ed Atalanta. Bianconeri e bergamaschi sono impegnati in trasferta, per Gasperini piove una nuova tegola. Gli orobici sono impegnati sul campo degli svizzeri dello Young Boys, ma c’è da registrare un serio infortunio.

Tegola infortunio, ora rischia anche la Roma

I bergamaschi sono a caccia della vittoria, per sperare nella terza qualificazione consecutiva agli ottavi. Non arriva una buona notizia per il tecnico della Dea, che a fine primo tempo vede arrivare un nuovo infortunio. Ad alzare bandiera bianca è un ex Roma, il terzino Davide Zappacosta.

Il fluidificante di destra ha accusato un problema alla caviglia. Ha lasciato dolorante il campo, visibilmente in sofferenza, è stato accompagnato dal personale medico. Nuova tegola terzini per Gasperini, già alle prese con tante defezioni nel reparto. Mentre il tecnico spera nel ritorno di Gosens, che sembra pronto per tornare tra i convocati, a destra la situazione potrebbe essere più drammatica. Di sicuro salterà il big match contro la Juventus, a rischio a questo punto anche la gara in casa contro la Roma. I giallorossi faranno visita ai bergamaschi il 18 dicembre.