Ufficiale, super green pass | Cosa cambia allo stadio

Ufficiale la decisione del governo italiano sul super green pass. L’ok unanime del Cdm avrà effetti anche sul mondo del calcio, ecco cosa cambia allo stadio.

Arriva la stretta ufficiale del governo italiano. Ecco il super green pass, che avrà effetti immediati anche sul mondo sportivo. In particolare cambieranno le modalità di accesso negli stadi. Andiamo a scoprire nel dettaglio cosa sta succedendo in Italia.

Arriva la decisione unanime del Cdm, ecco il super green pass in Italia. Una forma rafforzata di misure di contenimento che investirà la nostra penisola nei prossimi giorni. A partire dal prossimo mese fino alla fine del periodo natalizio cambieranno diverse misure. Per prevenire la nuova ondata pandemica si rafforzano le misure, ecco l’evoluzione del green pass. Risvolti anche nel mondo calcistico, effetti sull’ingresso allo stadio in Italia. Andiamo a scoprire cosa cambia all’Olimpico, mentre in casa Roma continuano i problemi legati al covid.

Super green pass ufficiale, cosa cambia allo stadio

Gli effetti avranno validità a partire dal 6 dicembre. Nessuna novità dunque per chi si recherà allo stadio Olimpico domani sera. Per la quinta giornata di Conference League la Roma affronterà lo Zorya. Nella gara di domani basterà esibire il semplice green pass, che si ottiene con vaccinazione, guarigione oppure esito negativo di tampone.

1🔸5🔸2🔸2 | #SaveTheTactic 🏟️ Giovedì torniamo all'Olimpico per #RomaZorya. 🎟️ Il 50% dell’incasso sarà devoluto a #RomaCares per continuare a realizzare percorsi formativi per le donne vittime di violenza 🤝 Non mancare! — AS Roma (@OfficialASRoma) November 22, 2021

La novità principale con l’ingresso del super green pass riguarda proprio il tampone. Con l’introduzione del rafforzamento non basterà più un esito negativo. Bisognerà comprovare di esser stati vaccinati oppure di esser guariti dal covid, solo in questo caso si otterrà l’accesso allo stadio. Impianti sportivi che vedono questa nuova stretta durante il periodo natalizio. Questo rafforzamento di misure avrà effetto a partire dal 6 dicembre, fino al 15 gennaio.