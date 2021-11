Calciomercato Roma, futuro già deciso | C’è l’annuncio

Calciomercato Roma, le dichiarazioni del tecnico in conferenza non sono passate inosservate e non poco hanno aiutato a chiarire il futuro del giocatore.

Siamo ormai a meno di un mese da Natale e, quindi, vicini ad uno dei momenti che nella Capitale, così come in tante altre città, è tra i più attesi. Dopo la parentesi estiva di mercato, si è prossimi ad entrare nella campagna acquisti invernale, durante la quale Pinto, e tanti altri dg d’Europa, dovranno essere bravi a migliorare la rosa e, al contempo, rispettare le esigenze finanziarie dei propri club.

L’operato del portoghese servirà a plasmare una rosa sulla quale Mourinho ha già da tempo dato una sentenza. Lo Special One ha lasciato intendere, soprattutto con la gestione delle risorse dello scacchiere, di non voler tenere in considerazione diversi pedine. Ciò spiega il motivo per il quale sono nelle prossime settimane attese novità anche sul fronte in uscita.

Per quanto concerne gli eventuali acquisti, vi abbiamo già riportato le parole dell’ex Benfica, dalle quali è emerso chiaramente quale sarà il filo conduttore del suo modus operandi. La priorità, come noto a tutti, continua a interessare la zona mediana di campo. Ciò non toglie che, qualora Mourinho confermasse questa nuova disposizione tattica, si possa assistere a qualche colpo fino a poco fa inatteso.

Calciomercato Roma, Xavi fa chiarezza: l’annuncio su Riqui Puig

E intanto non sono da ignorare le recenti dichiarazioni riportate da Fabrizio Romano e che hanno dato un importante indizio circa il futuro di un giocatore che ha catalizzato l’attenzione anche degli stessi giallorossi.

Ci riferiamo a Riqui Puig, centrocampista del Barcellona che per età e repertorio tecnico ha attirato l’attenzione di numerose squadre di Liga e non solo. Tra queste, come detto, figura anche la Roma. Le dichiarazioni rilasciate da Xavi in conferenza hanno però lasciato intendere come il futuro del classe 1999 sia stato già deciso.

Così, infatti, il neo-tecnico del Barcellona, succeduto a Koeman dopo non poche cavillosità di natura burocratica. “Sia De Jong che Xavi non sono sul mercato e non abbiamo intenzione di privarci di loro. Su Riqui Puig dico che è un giocatore del Barca e che contiamo sui di lui“.