Ufficiale, lesione al bicipite | Roma a serio rischio

Ultim’ora, nuova tegola in Serie A. Gli esami strumentali a cui il top player si è sottoposto hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale. Rischia anche la gara contro la Roma.

Stiamo entrati nel vivo della stagione in Serie A. La quattordicesima giornata si sta giocando in questi minuti, ma gli anticipi di ieri sono già stato ricchi di emozioni. C’è da registrare una nuova tegola ufficiale per un top di reparto, gli esami strumentali lasciano l’amaro in bocca per lui.

Proprio in questi minuti si sta giocando la quattordicesima giornata di Serie A. La Roma tornerà in campo alle ore 18 allo stadio Olimpico. I ragazzi di Mourinho affronteranno il Torino di Ivan Juric. Giallorossi a caccia di continuità, dopo le due vittorie consecutive arrivate dopo la sosta Nazionali. Negli anticipi di ieri ci sono state tante gare equilibrate e qualche risultato a sorpresa. Una sconfitta in particolare si porta dietro anche una nuova tegola infortunio, la diagnosi parla chiaro.

Ufficiale, lesione al bicipite e Roma a rischio

Piove sul bagnato in casa Juventus, nuova tegola per Massimiliano Allegri. I bianconeri hanno trovato la quinta sconfitta in campionato, in casa contro l’Atalanta. Ennesimo risultato negativo per il tecnico bianconero, alle prese anche con una nuova tegola infortunio.

Nella sconfitta di ieri si è fermato anche Federico Chiesa. Il giovane esterno offensivo si è sottoposto stamattina agli esami strumentali di rito. Non arrivano buone notizie per il tecnico della Juve. Si legge nel comunicato ufficiale della società bianconera: “Federico Chiesa è stato sottoposto presso il J Medical ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il suo rientro è previsto dopo la sosta natalizia.” A questo punto la sua presenza rimane a rischio per il big match dello stadio Olimpico. Roma-Juventus si giocherà il 9 dicembre, le prossime settimane saranno decisive per valutare le condizioni del numero 22 bianconero.