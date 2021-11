Calciomercato Roma, offerta rifiutata | Pinto ci riprova

Le attenzioni calcistiche in queste settimane si dividono tra campo e calciomercato. Piovono conferme decisive su un addio scontato a gennaio. Nessun rinnovo per lui.

La stagione calcistica è entrata nel vivo in Europa. Dopo l’ultima sosta Nazionali dell’anno solare le attenzioni si dividono tra campo e mercato. Nel mese di gennaio si aspetta una sessione di riparazione davvero entusiasmante. La Roma è a caccia di rinforzi e piovono conferme sul prossimo, ormai scontato addio. Rifiutata anche l’ultima offerta di rinnovo contrattuale.

La Roma ha ritrovato vittoria e sorriso nelle ultime uscite stagionali. L’ultima vittoria interna ai danni del Torino ha rilanciato le ambizioni giallorosse, in attesa di tornare in campo già questa settimana. Mentre le attenzioni dei tifosi si concentrano sull’imminente trasferta di Bologna, piovono conferme in vista di gennaio. I giallorossi sono segnalati tra i club più attivi in vista del prossimo mercato di riparazione, il tandem portoghese è pronto a rimettersi al lavoro. Un obiettivo è in cima alla lista dei desideri di Mou, il suo addio è scontato, l’ultima conferma è arrivata proprio in queste ore.

Calciomercato Roma, ennesima offerta rifiutata

Dalla Germania piove l’ennesima conferma in vista di gennaio. Il calciatore non ha alcuna intenzione di prolungare il proprio contratto col club, l‘addio è imminente. Su di lui le attenzioni di mezza Europa, concorrenza spietata ed in aumento per i giallorossi. Ecco le ultime indiscrezioni dalla Bundesliga.

Denis Zakaria ha chiuso completamente le porte al Borussia Monchengladbach. Secondo quando riportato nelle scorse ore dalla “Bild” il centrocampista 25enne ha comunicato l’intenzione di cambiare aria. Il club neroverde è con le spalle al muro ora, l’unica opzione percorribile pare quella di una cessione low cost a gennaio. Il suo contratto è in scadenza la prossima estate e su di lui si concentra l’interesse di tante big del calcio europeo. Una folle concorrenza per Tiago Pinto, il gm portoghese dovrà essere abilissimo a bruciare le tappe per aggiudicarsi il colpaccio a gennaio.