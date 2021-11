Uragano Juve, La Repubblica parla di “nuova Calciopoli”

Aggiornamenti sulla nuova inchiesta che coinvolge la Juve. Un vero e proprio uragano colpisce la Serie A, ora arriva l’annuncio choc: “Nuova Calciopoli”.

Un nuovo terremoto in Serie A, l’ultimo annuncio è sconvolgente. Nuovo aggiornamento sul caso plusvalenze. Va avanti l’inchiesta che ha investito in pieno la Juventus, i bianconeri ora rivivono fantasmi del passato. Ecco gli ultimi aggiornamenti sul caso che sta facendo tremare le poltrone nel club di Andrea Agnelli.

Il nuovo annuncio fa tremare il mondo Juventus, emergono fantasmi dal passato. Va avanti l’inchiesta sul caso plusvalenze, sotto la lente d’ingrandimento degli inquirenti i bilanci del club bianconero. La situazione che emerge in queste prime ore non sorride al club di Andrea Agnelli, sono partiti anche i primi interrogatori. Nella giornata di sabato il ds Cherubini è stato ascoltato per circa dieci ore, oggi è toccato all’amministratore delegato Maurizio Arrivabene. L’ex Ferrari è stato ascoltato in procura a Torino, solo come persona informata dei fatti, ma il quadro che emerge sembra piuttosto drammatico per i bianconeri.

Leggi anche: Calciomercato Roma, lo vuole il suo ex allenatore | Direzione Premier League

Uragano Juve, per La Repubblica: “Una nuova Calciopoli”

A lanciare l’allarme ci ha pensato il quotidiano “La Repubblica” che non ha usato mezzi termini. Il paragone col passato fa tremare i tifosi bianconeri, mentre l’inchiesta penale sembra esser arrivata agli sgoccioli. Il sistema d’impianto accusatorio ha messo sotto inchiesta plusvalenze sospette per una cifra che ammonta a 282 milioni di euro.

L’edizione torinese del quotidiano parla senza mezzi termini di “Nuova Calciopoli”. L’inchiesta penale avrà effetti anche sulla giustizia sportiva, evocando fantasmi del passato. Era l’estate del 2006 quando lo scandalo investì tutto il calcio italiano, condannando, tra gli altri club, più pesantemente la Juve. I bianconeri ripartirono dalla Serie B, ecco perchè l’annuncio rischia di scatenare un nuovo terremoto nel calcio italiano. I prossimi giorni, se non le prossime ore, saranno fondamentali per capire quanto a fondo l’inchiesta penale possa finire nella giustizia sportiva. Con i risultati sul campo che vacillano piove sul bagnato in casa Juventus.