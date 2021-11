Calciomercato Roma, colpo di scena in Liga | Assist per Mourinho

Calciomercato Roma, le ultime indiscrezioni lasciano intendere come il suo approdo nella Capitale sia tutt’altro che utopistico.

I giallorossi sono attesi dalla complicata trasferta di Bologna, in programma domani, mercoledì 1 dicembre. La sfida, al di là dell’importanza che potrà avere per la classifica, servirà a capire anche a che punto sia arrivato il percorso di crescita dei giallorossi dopo le non poche difficoltà delle ultime settimane.

Lo Special One è chiamato a dover sciogliere non pochi dubbi, legati alle condizioni fisiche di alcuni elementi per ben ovviare anche alla ravvicinata serie di impegni, catalizzata proprio dalla sfida di domenica contro i granata. Alcune informazioni sono trapelate dalle sue recenti dichiarazioni in conferenza stampa.

Se, però, l’ex Tottenham è attualmente concentrato sulle partite che attenderanno lo scacchiere fino a Natale, il gm, suo connazionale, proverà in queste stesse settimane a garantire rinforzi nei reparti in cui, a detta del mister, ci siano più carenze. Qualche colpo è atteso già a gennaio, soprattutto a centrocampo. Stando a quanto proveniente dalla Spagna, però, a Trigoria si starebbero valutando anche le eventuali novità che potrebbero interessare la parentesi estiva.

LEGGI ANCHE: Terremoto plusvalenze | 6 club coinvolti: ecco i nomi

Calciomercato Roma, dalla Spagna sono sicuri: può arrivare Depay

Il futuro di Mayoral, come ormai chiaro a tutti, è ben lungi dalla Capitale. La sortita del numero 21 è prevista già per dopo Natale. L’attenzione degli addetti ai lavori, però, si concentrerà nelle prime settimane del nuovo anno soprattutto sulla zona di raccordo tra difesa e attacco. Eventuali novità in avanti potrebbero concretizzarsi solo al fronte dei giusti presupposti. L’obiettivo è quello di rinforzare la rosa in modo sostenibile, partendo dalle priorità.

Solo dopo aver valutato un percorso di dodici mesi e capito quali possano essere le capacità del club da un punto di vista economico, si cercherà di acuire in modo ancora più evidente la forza della rosa. Dalla Spagna, proprio da questo punto di vista, arrivano notizie importanti quanto inattese.

Stando a quanto riferito da RMC Sport, in penisola iberica, si stanno infatti intensificando le voci circa la possibilità dell’arrivo alla corte di Mourinho di Memphis Depay. L’ex Lione, monitorato già in estate, è destinato a lasciare i blaugrana fra non molto, nonostante l’infortunio di Aguero sembrasse avergli ricucito un ruolo di maggiore centralità. Il suo contratto è in scadenza fra due anni e il club sembrerebbe disposto ad accettare una cifra di circa 40 milioni di euro.