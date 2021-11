Calciomercato Roma, scippo Newcastle | Già contattato l’agente

La Roma insegue il sogno di qualificarsi alla prossima Champions League. Un aiuto potrebbe arrivare a gennaio dalla riapertura del calciomercato.

Dopo tre vittorie consecutive tra Campionato e Conference League, la Roma di José Mourinho si appresta ad affrontare altri due match fondamentali. Domani i giallorossi saranno di scena al Dall’Ara di Bologna, dove affronteranno l’undici guidato da Sinisa Mihajlovic. Un match ostico nel quale la Roma dovrà dare conferme rispetto a quanto di buono messo in mostra nelle ultime uscite.

Poi sarà la volta, sabato 4 dicembre, del big match dell’Olimpico contro l’Inter. La prima partita ufficiale di José Mourinho contro la sua ex squadra. In generale, da qui alla sosta natalizia, la Roma sarà chiamata a confermare il buon trend delle ultime uscite e a mantenersi a contatto con il treno delle prime 4 in classifica. Un treno che vale la qualificazione alla prossima Uefa Champions League e su cui la Roma spera di riuscire a salire.

Calciomercato Roma, si inserisce il Newcastle | Contatti con l’agente

Per farlo potrà essere importante anche il contributo che arriverà dal calciomercato invernale. A gennaio si riaprono i trasferimenti e Tiago Pinto avrà l’occasione di accontentare José Mourinho, che reclama rinforzi per rendere più competitiva la rosa della Roma. Tra le priorità assolute del General Manager, l’arrivo di un centrocampista di spessore ed esperienza, capace di innalzare il livello della squadra.

Uno dei nomi seguiti con maggiore attenzione è quello di Renato Sanches, ventiquattrenne centrocampista portoghese del Lille. Come vi abbiamo raccontato, il club francese ha già avallato l’addio del giocatore e di fronte ad un’offerta congrua non alzerà le barricate per trattenerlo. Le ultime voci di calciomercato raccontano tuttavia dell’inserimento del Newcastle, che avrebbe allacciato i primi contatti con il procuratore Jorge Mendes per portare il calciatore in Premier League. Un nome in più alla lista di pretendenti per Sanches, di cui facevano già parte il Milan e il Wolverhampton.