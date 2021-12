Mourinho furioso con Pairetto, spunta il virgolettato

Nuove polemiche arbitrali in casa Roma. Non una novità stagionale per i giallorossi impegnati allo stadio Dall’Ara. A fine primo Mourinho è una furia contro Pairetto.

Una gara complicata si aspettavano i giallorossi e le attese sono state ripagate. La Roma al Dall’Ara . Poco prima del duplice fischio c’è stato un cartellino giallo che ha fatto infuriare Mourinho. Il tecnico portoghese perde il suo attaccante di riferimento per il big match contro l’Inter.

Una gara decisamente complicata per la Roma. La trasferta di Bologna porta notizie nefaste per Josè Mourinho, dopo tre vittorie consecutive. I giallorossi al Dall’Ara hanno ricevuto una tegola anche in vista del big match di sabato. Pochi istanti prima del duplice fischio il direttore di gara ha mandato su tutte le furie la Roma. Pairetto ha ammonito Tammy Abraham, per quello che si può tranquillamente definire come un normale fallo di gioco. Cartellino pesantissimo, il numero 9 era diffidato.

Rabbia Roma, Mourinho furioso con Pairetto

Il tecnico portoghese non ha mandato giù il cartellino a dir poco generoso. L’attaccante inglese era nell’elenco dei diffidati, al pari di Mancini, Cristante e Karsdorp.

Ad inizio ripresa Mourinho è rientrato insieme proprio al fischietto della gara. Secondo quanto riportato da Dazn il tecnico ha espresso tutta la sua rabbia nei confronti del giallo commutato ad Abraham. Il tecnico portoghese è apparso furioso: “Se ho sbagliato capirò, nel caso però lei deve accettarlo”. Questo il virgolettato intercettato dall’emittente privata, non si chiude la guerra tra Mou e gli arbitri italiani, arricchita da un nuovo capitolo in quel di Bologna.