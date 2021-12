Roma oltre ogni aspettativa, i tifosi non mollano la squadra

Quella di ieri è stata la sesta sconfitta in quindici turni di campionato per la Roma di José Mourinho, ma c’è un dato importante.

Considerando anche la UEFA Conference League la compagine giallorossa ha ottenuto un’altra sconfitta, quella pesante di Bodo in Norvegia. Non sono pochi i ko stagionali di questa prima parte di stagione, ma lo Special One è già concentrato sul futuro.

Allenatore portoghese che però domani non si presenterà nella consueta conferenza stampa di vigilia contro la sua ex Inter, per quella che è la giornata numero 15 di Serie A. Una risposta però c’è chi l’ha data sin da inizio stagione, rendendo il club giallorosso il numero uno per media spettatori paganti.

I tifosi stann con la Roma, numeri importanti

Si tratta dei tifosi della Roma, che registreranno un altro sold out sabato sera. Tutto esaurito che potrebbe non fermarsi alla sfida contro i nerazzurri di Simone Inzaghi. Infatti oltre ai circa 1500 posti liberi rimasti per i tifosi del club lombardo, per quanto riguarda le partite successive, si prospetta ancora un grande numero di tifosi, il massimo della capienza.

Al momento per Roma-Spezia (lunedì 13 dicembre 2021 alle ore 20:45) si registrano quasi 40mila spettatori, oltre 42mila quelli per Roma-Sampdoria (mercoledì 22 dicembre ore 18:30, mentre per Roma-Juventus (data e orario ancora da definire) oggi pomeriggio è iniziata la vendita libera con 5000 biglietti venduti in 3 ore.