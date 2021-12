Roma, queste le ultime notizie provenienti dal centro sportivo giallorosso di Trigoria a poche ore dalla gara con l’Inter.

Nemmeno il tempo di smaltire stanchezza e delusione della trasferta di Bologna che lo scacchiere di Mou è chiamato all’ennesimo e ravvicinato impegno della stagione. Sabato 4 dicembre, infatti, sul prato dell’Olimpico arriva l’Inter dell’ex Edin Dzeko.

Le insidie della gara sono plurime ma dovrà essere bravo il tecncio a trovare il giusto grimaldello per affrontare degnamente il suo passato e felicemente archiviare l’ennesima battuta di arresto della sua prima stagione in giallorosso. Da entrambe le parti ci saranno diverse assenze, legate a condizioni fisiche e non solo.

Vi rimandiamo all’articolo pubblicato in mattinata per gli ultimi aggiornamenti relativi al mondo lombardo. Per quanto riguarda la Roma, invece, queste sono le ultime novità giunte da Trigoria.

Roma, le ultime da Trigoria attendendo l’Inter

La sconfitta del Dall’Ara ha portato con sé non solo strascichi negativi relativamente all’umore. Nei 90 minuti in terra felsinea, infatti, Abraham e Kasrdorp hanno rimediato la squalifica, di cui almeno una discutibile, per la gara di sabato. A ciò si aggiungano anche le condizioni di El Shaarawy, costretto a lasciare il campo per infortunio.

Stando alle ultime notizie giunte da Trigoria, il numero 92 sta svolgendo delle terapie insieme all’amico e collega Lorenzo Pellegrini, il cui rientro e previsto a inizio 2022. Spinazzola, intanto, continua a lavorare individualmente mentre il gruppo ha subito la canonica divisione in blocchi, come da prassi il giorno successivo ad un impego ufficiale.