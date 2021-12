Calciomercato Roma, cessione e beffa | 10 milioni per il colpo

A meno di un mese dalla riapertura del calciomercato, le trattative entrano nel vivo. Con alcune novità che riguardano anche la Roma.

Giornata di vigilia per la Roma, che domani alle 18 scenderà in campo all’Olimpico contro l’Inter. Un big match che i giallorossi si troveranno a dover affrontare in piena emergenza. José Mourinho, tra infortuni e squalifiche, si troverà a sfidare la sua ex squadra senza poter contare su ben 6 elementi fondamentali. Un problema non da poco, visto che il tecnico lamenta da sempre la marcata differenza tra titolari e riserve.

Proprio questo aspetto è uno di quelli su cui la società dovrà lavorare in sede di calciomercato. Mourinho chiede una rosa più equilibrata, in cui la distanza tra prime e seconde linee non sia così netta. Per questo il General Manager Tiago Pinto lavora da settimane alla ricerca di obiettivi che possano rinforzare la rosa già a gennaio.

Calciomercato Roma, cessione e colpo | Pinto beffato

Due le priorità assolute della dirigenza giallorossa: l’acquisto di un esterno destro che possa dare il cambio a Rick Karsdorp e uno o due nuovi elementi in mediana. Mourinho cerca centrocampisti di spessore ed esperienza, giocatori che siano capaci di innalzare il livello complessivo della rosa sia dal punto di vista tecnico che per quanto riguarda la personalità. Uno dei possibili obiettivi di Pinto per il centrocampo, però, sembra ora allontanarsi.

Ci riferiamo a Dani Ceballos, sempre più vicino all’addio al Real Madrid. Il giocatore piace alla dirigenza giallorossa, ma sulle sue tracce c’è da tempo anche il Betis Siviglia, club al quale Ceballos è particolarmente legato. A frenare l’operazione, finora, sono state le ridotte capacità economiche degli andalusi. Un problema che potrebbe presto essere risolto: il Betis pare infatti sicuro, ormai, di incassare i 10 milioni fissati in estate per il diritto di riscatto dell’attaccante Loren Moròn, ceduto in prestito al Villareal. Soldi che la squadra di Siviglia sarebbe entusiasta di investire subito per l’arrivo di Ceballos. Rimane da capire la posizione del Real, che come spiega elgoldigital.com potrebbe avere intenzione di chiedere una cifra ben più alta per privarsi del centrocampista.