Altro esonero in Serie A, arriva un “fratello” di Mourinho

Ultim’ora in Serie A, nuovo ribaltone in vista. C’è un altro esonero che si sta concretizzando in queste ore, con una sorpresa in arrivo. Mourinho è pronto ad accogliere un “fratello”.

Nuovo esonero in vista nel campionato italiano. Ore caldissime per una panchina di un prestigioso club che sta vivendo una stagione drammatica fin qui. Mentre ci avviciniamo alla fine del girone d’andata si va concretizzando un grande ritorno in campionato. Lo stesso Mourinho aveva usato parole al miele per lui, definendolo un “fratello”.

Cambia una nuova panchina in Serie A, decisiva l’ennesima sconfitta giunta nelle scorse ore. Il nuovo ribaltone nel campionato italiano sta per regalare un nuovo ritorno in Italia. Sulle orme di quanto visto in casa Genoa, con il saluto di Ballardini sostituito da Shevchenko, anche i dirimpettai cittadini stanno definendo un ritorno importante. Lo stesso Mourinho aveva definito l’ex calciatore un suo “fratello minore”, era successo dopo la sconfitta di Bologna.

Nuovo esonero in Serie A, arriva il “fratello” di Mourinho

Sempre più vicino l’esonero di D’Aversa in casa Sampdoria. Decisiva la sconfitta cocente arrivata contro la Lazio in questo pomeriggio. Al Marassi i biancocelesti di Sarri hanno risolto la pratica con un agile 1-3. Mai in partita i blucerchiati, ora relegati al quindicesimo posto in classifica. La zona retrocessione, col Genoa al terzultimo posto, dista solo 5 punti.

Il club blucerchiato è orientato ad esonerare il tecnico D’Aversa. I liguri stanno intensificando in questi minuti i contatti per riportare nel campionato italiano Dejan Stankovic. L’ex centrocampista, ora tecnico della Stella Rossa, era stato citato con affetto proprio da Mourinho. Ecco le parole al miele riservate al serbo, parlando di Mihajlovic: “È uno dei nostri, è un super amico di un mio grande amico e quindi diventa anche un mio grande amico. L’amico è Stankovic, mio fratello piccolo.” Se la pista dovesse concretizzarsi il tecnico portoghese potrebbe addirittura trovarlo presto da avversario, Roma-Sampdoria si giocherà il 22 dicembre allo stadio Olimpico.